Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les réseaux sociaux pourraient être la façon dont vous vous abonnez aux newsletters à lavenir. Par exemple, Facebook travaillerait sur un produit de newsletter.

Le New York Times a affirmé que Facebook essayait de «courtiser» les écrivains indépendants et pense que loffre de fonctionnalités de newsletter attirera les écrivains qui souhaitent créer une suite sur la plate-forme. Cela peut également les aider à organiser des listes de diffusion et à gérer leurs abonnements payants. Cela pourrait même aider les journalistes à gagner un revenu supplémentaire.

Le produit est décrit comme étant encore à ses débuts, mais les dirigeants espèrent apparemment lancer les outils de newsletters dès cet été.

Pendant ce temps, la semaine dernière, Twitter a acquis son rival Revue, signalant quil envisageait également de se lancer dans labonnement à la newsletter.

Les newsletters, bien sûr, permettent aux écrivains et aux journalistes davoir un contrôle total sur leur travail et de réaliser directement des bénéfices, sans avoir à travailler sur une publication traditionnelle. Cependant, tout comme nimporte qui peut créer un podcast, nimporte qui peut créer un bulletin dinformation, il y a donc beaucoup de potentiel pour les utilisateurs réguliers.

Imaginez simplement que vous êtes propriétaire dune petite entreprise sur Facebook et Twitter et que vous souhaitez envoyer une newsletter à vos abonnés ou clients pour les tenir au courant.

Facebook peut choisir de limiter laccès aux newsletters aux propriétaires de pages, mais on en sait peu à ce stade. Il est juste évident quil a essayé de renforcer ses efforts dinformation ces dernières années , et les bulletins semblent être une extension naturelle. Nous avons contacté le réseau social pour plus dinformations et vous ferons savoir si nous en apprenons plus.

Écrit par Maggie Tillman.