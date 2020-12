Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook transférera tous les comptes britanniques vers la juridiction américaine à la lumière du retrait du pays de lUnion européenne.

Cela signifie que les utilisateurs britanniques de Facebook seront passés aux accords américains à partir de 2021 et supervisés par le siège californien du géant des médias sociaux plutôt que par lIrlande, comme cest actuellement le cas.

Et les comptes pourraient ne plus bénéficier des lois plus strictes sur la confidentialité appliquées par lUE.

"Comme dautres entreprises, Facebook a dû apporter des modifications pour répondre au Brexit et transférera les responsabilités et obligations légales des utilisateurs britanniques de Facebook Ireland à Facebook Inc", a déclaré la société à Reuters.

Il a ajouté quil ny aurait pas de changement aux "contrôles ou services de confidentialité" offerts, mais na pas précisé la protection juridique.

Les lois de lUE sur la protection de la vie privée donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur les données les concernant, dautant plus que les règles du RGPD ont été appliquées dans tous les États membres de lUnion européenne. Le Royaume-Uni ne sera plus obligé de suivre les règles de lUE lorsque la période de transit se terminera le 1er janvier 2021, après avoir officiellement quitté lUnion le 31 janvier 2020.

Comme Facebook, Google transférera également les utilisateurs britanniques vers des accords américains , avec dautres marques Big Tech qui devraient suivre.

Le gouvernement britannique na pas encore détaillé ses propres directives en matière de confidentialité des données.

Écrit par Rik Henderson.