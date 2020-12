Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a lancé Collab, une application de création musicale quil a commencé à tester en version bêta sur invitation uniquement en mai dernier.

Collab vous permet de créer des clips vidéo courts en combinant jusquà trois vidéos. Chaque vidéo pourrait être celle dun artiste jouant une partie différente, par exemple, puis Collab vous permettrait de mettre toutes les différentes parties dans une seule vidéo, qui peut ensuite être partagée sur un flux public pour que dautres personnes puissent les voir et les re-mixer.

Vous pouvez même enregistrer une partie et combiner deux autres parties que vous trouverez dans le flux Collab que dautres personnes ont publié. Ou, vous pouvez mélanger trois clips détrangers et ne rien faire vous-même. Chaque utilisateur sera crédité pour ses contributions, et tout est facilement synchronisé avec les outils intégrés de Collab.

Voici comment lapplication fonctionne essentiellement:

Ouvrez Collab. Vous verrez immédiatement un flux de "collabs".

Les collaborations sont trois vidéos empilées les unes sur les autres qui se jouent à lunisson.

Chaque collaboration dure au maximum 15 secondes et se joue en boucle. Vous pouvez faire glisser chaque ligne dune collaboration pour basculer dans une nouvelle vidéo. Lorsque vous faites glisser votre doigt, les vidéos sont lues de manière synchronisée.

Vous pouvez contribuer vos propres enregistrements à nimporte quelle collaboration.

Une fois que vous avez glissé ou enregistré une collaboration, publiez-la dans le flux. Ou créez une toute nouvelle collaboration à partir de rien de nimporte quelle chanson de votre choix. Publiez dans le fil Collab lorsque vous avez terminé et la communauté peut ajouter ses prises. Tout ce que vous publiez sur Collab est disponible pour dautres utilisateurs. Ajoutez des créateurs à vos favoris pour pouvoir vous joindre à tout moment où ils publient.

Lapplication nest pas intégrée à Facebook, mais vous pouvez partager des collaborations avec votre histoire Instagram et TikTok. Si lun de ces éléments vous intéresse, Collab est désormais disponible pour les utilisateurs diPhone. Il sagit dun téléchargement gratuit sur lApp Store dApple.

Écrit par Maggie Tillman.