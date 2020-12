Facebook riposte à lidée quil pourrait être démantelé par les régulateurs américains

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après l annonce hier que Facebook pourrait être démantelé par le régulateur américain, le réseau social a riposté dans un article de blog.

Plus précisément, la Federal Trade Commission (FTC) semble chercher à forcer le spin-off dInstagram et de WhatsApp - bien quelle ait approuvé ces transactions en 2012 et 2014, alors quInstagram et WhatsApp étaient des entités beaucoup plus petites. De plus, la transaction WhatsApp a également été vérifiée par la Commission européenne.

Jennifer Newstead, vice-présidente et avocate générale de Facebook, a déclaré à propos de la décision de la FTC : "Maintenant, plusieurs années plus tard, sans apparemment aucun égard pour la loi établie ou les conséquences sur linnovation et linvestissement, lagence dit quelle sest trompée et veut En plus dêtre une histoire révisionniste, ce nest tout simplement pas ainsi que les lois antitrust sont censées fonctionner.

«Aucun responsable américain de lapplication des lois antitrust na jamais intenté une telle affaire auparavant, et pour de bonnes raisons. La FTC et les États sont restés là pendant des années pendant que Facebook investissait des milliards de dollars et des millions dheures pour faire dInstagram et de WhatsApp les applications dont les utilisateurs profitent aujourdhui. Et, notamment, deux commissaires de la FTC ont voté contre laction que la FTC a prise aujourdhui. "

Des mots forts en effet. Newstead soutient également que Facebook a une forte concurrence: «Nous évoluons constamment, innovons et investissons dans de meilleures expériences pour les gens face à des concurrents de classe mondiale comme Apple, Google, Twitter, Snap, Amazon, TikTok et Microsoft. Nous innovons et nous améliorons constamment parce que nous devoir.

«Nous sommes confrontés à la concurrence dans tous les aspects de notre activité. Cétait vrai avant les acquisitions dInstagram et de WhatsApp et cela reste vrai aujourdhui. Avec autant de rivaux, nos clients peuvent à tout moment choisir de passer à un autre produit ou service - et parfois ils le font. . Les procès ignorent cette réalité. "

Newstead fait également valoir le fait quInstagram a été complètement propulsé par Facebook: "Lorsque Facebook a acheté Instagram, il comptait environ 2% des utilisateurs quil compte aujourdhui, seulement 13 employés, aucun revenu et pratiquement aucune infrastructure propre." Bien que la publication tente également de faire ce parallèle avec WhatsApp, leffet na pas été aussi radical, même si vous ne pouvez pas affirmer que cest la même entité que Facebook a achetée en 2014.

Écrit par Dan Grabham.