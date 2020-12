Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les autorités antitrust fédérales américaines et plusieurs États sattaquent à Facebook , avec deux poursuites visant à remédier à des années de plaintes concernant la domination du réseau social et à annuler son achat d Instagram et de WhatsApp.

Les procureurs généraux démocrates et républicains de 48 États américains, dont New York, sont derrière l un des procès annoncés le 9 décembre 2020. Le deuxième procès, de la Federal Trade Commission, devrait être déposé prochainement, selon Politico . Les deux procès allèguent que Facebook a utilisé illégalement son pouvoir et ses ressources pour supprimer et racheter la concurrence.

"Pendant près dune décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence", a déclaré mercredi le procureur général de New York, Letitia James. «Facebook a utilisé dénormes sommes dargent pour acquérir des rivaux potentiels avant quils ne menacent la domination de lentreprise.»

Les procureurs se sont penchés sur les acquisitions dentreprises par Facebook, qui auraient pu devenir de plus grands rivaux si elles navaient pas été acquises par Facebook, et leur enquête sest également concentrée sur la conduite des réseaux sociaux, y compris les moments où cela a coupé laccès des concurrents aux données des utilisateurs de Facebook. Leurs cas montrent clairement que la puissance incontrôlée de Facebook est une menace pour les rivaux et les Américains.

La FTC a cité la pratique de Facebook de couper laccès à lAPI comme un exemple datténuation des «menaces concurrentielles perçues». Il a donné un exemple où Facebook a arrêté la fonction de recherche damis de Vine après que Twitter a acquis lapplication vidéo.

Des communications internes récemment révélées allèguent également que le PDG Mark Zuckerberg et dautres hauts dirigeants de Facebook ont tenté à plusieurs reprises de bloquer les menaces concurrentielles sur le réseau social, selon les enquêteurs du House Judiciary Committee . Ils auraient découvert des e-mails dans lesquels Zuckerberg a décrit lachat dInstagram comme une «assurance» pour protéger Facebook.

«Une façon de voir les choses est que ce que nous achetons vraiment, cest du temps. Même si de nouveaux concurrents surgissent, acheter Instagram, Path, Foursquare, etc. nous donnera maintenant un an ou plus pour intégrer leur dynamique avant que quiconque puisse obtenir proche de leur échelle à nouveau », aurait écrit Zuckerberg. «Dans ce laps de temps, si nous intégrons les mécanismes sociaux quils utilisaient, ces nouveaux produits nobtiendront pas beaucoup de traction puisque nous aurons déjà leurs mécanismes déployés à grande échelle.

Zuckerberg aurait également déclaré que Facebook pouvait «toujours acheter des startups compétitives». Lors de conversations internes sur laccord WhatsApp, les dirigeants de Facebook ont déclaré que la fusion était nécessaire pour «consolider notre position» et empêcher la petite entreprise de dépasser Messenger. «Je déteste le mot« accaparement des terres », mais je pense que cest le meilleur argument convaincant», a cité le rapport de la Chambre.

Dautres exemples incluent un accord doctobre 2013, dans lequel Facebook a acheté la startup israélienne Onavo pour 115 millions de dollars. Ce rachat aurait permis à Facebook de déployer un «système dalerte précoce» pour les concurrents potentiels, selon le rapport de la Chambre. Les enquêteurs affirment que Facebook a utilisé les données dOnavo pour justifier son acquisition de WhatsApp.

Facebook aurait également utilisé les données pour surveiller Snapchat, quil a tenté dacheter.

Gardez à lesprit que Facebook, qui compte 2,74 milliards dutilisateurs dans le monde lannée dernière, a constamment nié quil sagissait dun monopole tant pour le public que pour les régulateurs. Il a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2013.

Le ministère américain de la Justice et plusieurs États devraient également intenter des poursuites supplémentaires contre Google dans les semaines à venir.

Écrit par Maggie Tillman.