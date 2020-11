Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique a annoncé son intention de créer un nouveau régulateur technologique qui appliquera de nouvelles règles pour Facebook et Google , afin de limiter leur domination et de permettre à dautres petites entreprises de se développer.

Lunité des marchés numériques sera créée au sein de lAutorité de la concurrence et des marchés et sera chargée de rédiger un nouveau code de pratique que les entreprises technologiques devront respecter si elles souhaitent commercer dans le pays. Cependant, il ne sappliquera pas à toutes les entreprises de technologie, juste à celles qui ont un «statut de marché stratégique», selon The Guardian.

On ne sait pas encore ce que cela signifie exactement et quelles entreprises relèvent de la compétence, mais le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a fait référence à la fois à Facebook et à Google dans ses commentaires: «Les plateformes numériques comme Google et Facebook apportent une contribution significative à notre économie et jouent un rôle rôle majeur dans notre vie quotidienne - que ce soit pour nous aider à rester en contact avec nos proches, à partager du contenu créatif ou à accéder aux dernières nouvelles ", a-t-il déclaré, selon The Guardian.

"Mais la domination de seulement quelques grandes entreprises technologiques conduit à moins dinnovation, à des prix publicitaires plus élevés et à moins de choix et de contrôle pour les consommateurs. Notre nouveau régime favorable à la concurrence pour les marchés numériques garantira aux consommateurs le choix et signifiera que les petites entreprises ne seront pas" t poussé. "

Il est peu probable que les consommateurs voient les avantages manifestes de toute limitation imposée à la «Big Tech» - du moins au début. Cependant, cela pourrait permettre aux petits développeurs et aux entreprises de former de meilleures collaborations avec leurs homologues plus importants.

Écrit par Rik Henderson.