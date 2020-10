Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook tente de permettre aux utilisateurs de rester plus facilement en contact avec leurs voisins et de savoir ce qui se passe dans leur région avec une nouvelle fonctionnalité de quartier similaire à Nextdoor.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en phase de test, mais est destinée à permettre aux utilisateurs de Facebook d entrer leur adresse et de se tenir au courant des événements dans la région.

La fonctionnalité des quartiers a également des règles de normes communautaires dans lesquelles Facebook encourage les gens à «Keep It Clean», «Be kind» et «Be Inclusive».

En 2020, il est parfaitement logique de voir Facebook essayer dencourager les gens à rester ensemble dans leur région et à avoir des interactions plus intimes via les médias sociaux, maintenant que nous nous éloignons tous socialement.

Dans une déclaration à Bloomberg , un porte-parole de Facebook a commenté les plans:

"Plus que jamais, les gens utilisent Facebook pour participer à leurs communautés locales ... Pour faciliter cette tâche, nous déployons un test limité de Quartiers, un espace dédié au sein de Facebook pour que les gens puissent se connecter avec leurs voisins. "

La fonctionnalité a été découverte et partagée sur Twitter par Matt Navarra .

Vous pouvez sélectionner votre quartier local + autoriser FB à utiliser votre emplacement pour afficher des publications, des groupes, des articles de marché et plus dautres de vos autres dans votre quartier



Vous pouvez créer un profil `` Quartier pour dautres utilisateurs, qui ne sont pas des `` amis Facebook, pour en savoir plus sur vous pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L - Matt Navarra (@MattNavarra) 20 octobre 2020

Il semble que les utilisateurs qui rejoignent un quartier pourront voir les publications et accéder aux groupes spécifiques à cette zone, ainsi que voir les articles en vente des habitants du quartier.

Pour le moment, cette fonctionnalité est en cours de test bêta dans la ville canadienne de Calgary, mais si elle réussit, nous nous attendons à la voir se déployer rapidement dans dautres régions.

Écrit par Adrian Willings.