Facebook apporte les fonctionnalités de Messenger à Instagram

(Pocket-lint) - Facebook a annoncé quil apportera une pile de fonctionnalités de style Messenger à la messagerie directe sur Instagram .

Il ajoutera des autocollants selfie, afin que les utilisateurs dInstagram puissent répondre dans les chats avec des icônes de style emoji personnalisées. Une fonction de regarder ensemble vous permet, à vous et à un ami, de voir les publications vidéo Instagram ensemble lors dun appel vidéo.

Et vous pourrez discuter avec vos amis Instagram via Facebook Messenger et vice versa.

Certaines des autres fonctionnalités «empruntées» à Messenger incluent le mode disparaître, où les chats disparaissent après quils sont vus ou lorsque vous fermez un chat, et les couleurs de chat, où vous pouvez personnaliser votre flux avec des dégradés colorés.

Les réactions emoji personnalisées activeront un raccourci de vos emojis préférés, et vous pourrez transmettre du contenu avec jusquà cinq amis et groupes.

La mise à jour comprendra également la possibilité de répondre directement aux messages individuels dun groupe, ainsi que dajouter des commandes de messagerie pour vous permettre de sélectionner qui peut vous envoyer un message directement (ou non). Et enfin, des effets denvoi animés seront disponibles pour embellir les discussions.

Il ny a pas de calendrier exact de réception de la mise à jour, mais il semble que cela dépendra de votre emplacement: "Nous déployons ces nouvelles fonctionnalités sur Instagram et Messenger dans quelques pays à travers le monde, et nous allons développer globalement bientôt », a déclaré Facebook dans un article de blog.

Écrit par Rik Henderson.