Comment le centre des comptes unifie Facebook, Instagram et Messenger

(Pocket-lint) - Facebook teste un hub de centre de comptes conçu pour rapprocher ses propriétés Facebook, Messenger et Instagram.

Authentification unique sur Facebook, Messenger et Instagram

Publication croisée dhistoires et de publications entre Facebook et Instagram

Découvrez avec Facebook Pay sur Facebook, Messenger et Instagram

Le centre des comptes est complètement facultatif. Cest un hub qui vous permet de configurer et davoir accès à de nouvelles fonctionnalités, telles que "lauthentification unique", qui unifiera votre connexion sur tous vos comptes. Cela simplifiera également la publication croisée, vous permettant de partager la même histoire ou la même publication sur Instagram et Facebook. Plus tard cette année, Facebook Pay viendra au Centre des comptes aux États-Unis, vous pourrez donc saisir vos informations de paiement une fois sur Facebook, puis utiliser Facebook Pay pour effectuer des achats sur Instagram.

"Changer dapplications pour publier le même contenu ou saisir les informations de votre carte de crédit des dizaines de fois est une douleur", a expliqué Facebook dans un article de blog . «Nous voulons vous faciliter la tâche tout en vous offrant de meilleurs contrôles pour gérer votre expérience. Que vous souhaitiez partager une histoire sur Instagram et Facebook en même temps, ou utiliser votre compte Facebook pour vous connecter à Instagram, la configuration de votre centre de comptes vous permettra à vous de contrôler les expériences connectées qui fonctionnent dans nos applications. "

Vous pouvez avoir des identités distinctes sur Facebook, Messenger et Instagram

Ou synchronisez votre nom et votre photo sur Facebook, Messenger et Instagram

Non. Facebook a déclaré que lutilisation du centre de comptes ne signifie pas que vous devez avoir la même identité dans toutes nos applications. "Vous pouvez toujours choisir dêtre Aisha Ahmed sur Facebook, par exemple, et @bakersdozen sur votre compte Instagram". Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez synchroniser votre nom et votre photo de profil sur les applications Facebook. Donc, si vous changez votre nom ou votre photo de profil sur Facebook, il sera mis à jour sur Instagram / Vous aurez également la possibilité de désactiver la synchronisation automatique après coup.

En cours de test

Lintégration de Facebook Pay ne sera pas disponible au lancement



Facebook teste le Centre des comptes dans les paramètres de Facebook, Instagram et Messenger. Il nest pas encore largement disponible pour tout le monde. Gardez à lesprit que lorsquil sera lancé, il naura pas Facebook Pay, ce qui vous permettra de faire des achats avec Facebook Pay sur toutes les propriétés de Facebook. Cela arrive plus tard.

