(Pocket-lint) - Facebook Messenger est le dernier service à offrir une fonction de surveillance de groupe. Appelée Watch Together, la nouvelle fonctionnalité se trouve dans lapplication de messagerie, vous permettant de visionner des vidéos de Facebook Watch ainsi que des vidéos en direct de vos amis. Voici ce que vous devez savoir.

Plus de 150 millions dappels vidéo sont passés via Messenger quotidiennement, et cela ninclut même pas les quelque 200 millions de vidéos envoyées sur Messenger chaque jour. Ainsi, Facebook a déclaré avoir créé Watch Together afin que vous puissiez commencer à profiter de certaines de ces vidéos avec vos amis, virtuellement, en temps réel:

"Nous avons créé Watch Together pour que passer du temps de qualité avec des amis et des êtres chers soit aussi proche que possible dune expérience en personne. Quil sagisse de regarder une vidéo tendance, un film, un événement sportif, un tutoriel de maquillage ou un original de Facebook Watch, la fonction vous permet de regarder les réactions de vos amis. "

Pour utiliser la fonctionnalité, assurez-vous que vous exécutez la dernière version de lapplication mobile Messenger. Vous pouvez glisser vers le haut sur un appel vidéo ou Messenger Room, puis appuyez sur la nouvelle option Regarder ensemble pour commencer. Facebook vous proposera des vidéos à regarder ou vous pourrez rechercher une vidéo spécifique.

Démarrez simplement un appel vidéo Messenger ou créez une salle Messenger Balayez vers le haut pour accéder au menu et sélectionnez Regarder ensemble. De là, vous pouvez sélectionner une vidéo suggérée pour vous ou en choisir une dans une catégorie.

Vous pouvez regarder des vidéos avec jusquà huit personnes lors dun appel vidéo Messenger et jusquà 50 personnes dans les salles Messenger .

Watch Together sera déployé dans le monde entier à partir du 14 septembre sur iOS et Android.

Oui. Watch Together est totalement gratuit.

Écrit par Maggie Tillman.