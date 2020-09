Messenger suit WhatsApp en imposant des limites de transfert

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp, propriété de Facebook, a amélioré le jeu en termes de guerre contre la désinformation ces derniers mois - il a limité le nombre de messages transférés en avril.

Maintenant que le même effort est arrivé tardivement à Messenger - également propriété de Facebook - il a probablement fallu effectuer dautres travaux entre-temps pour activer la fonctionnalité.

Messenger a été basé sur une plate-forme distincte de WhatsApp, mais Facebook a travaillé sur linteropérabilité entre les deux, ce qui peut apporter un cryptage complet de bout en bout à Messenger, tandis que WhatsApp peut ne pas être lié à un seul appareil . Messenger a déjà été combiné avec Instagram Direct.

Les messages Messenger ne peuvent désormais être transférés quà cinq personnes ou groupes à la fois. Le but est dempêcher la propagation virale de fausses informations telles que les théories du complot qui ont le potentiel de faire des dégâts.

Bien sûr, cela na jamais été aussi important avec non seulement les élections américaines à lhorizon, mais la situation mondiale actuelle faisant lobjet de certaines théories aléatoires telles que le lien totalement faux avec la 5G, par exemple.

Plus tôt cette année, Facebook a introduit lauthentification à deux facteurs et des moyens plus simples de bloquer et de signaler les messages indésirables.

Écrit par Dan Grabham.