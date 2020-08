Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les choses semblent sûrement prendre de lampleur - Facebook a suivi lexemple de Microsoft et est devenu la dernière grande présence technologique à dénoncer Apple concernant son application draconienne de lApp Store.

Facebook vient de lancer Facebook Gaming, son hub de streaming, à la fois sur Android et iOS, mais sur cette dernière plate-forme a été contraint de supprimer totalement une petite section de mini-jeux qui permet aux joueurs de se défouler.

Lopinion dApple sur la section était quelle pourrait permettre à Facebook de mettre des jeux sur lapplication quApple ne pourrait pas examiner, et en outre que lobjectif principal de lapplication était en fait ces jeux.

Facebook semble avoir épuisé tous les processus dappel possibles, et malgré sa protestation selon laquelle 95% de lactivité de lapplication comprend des personnes qui regardent des flux et ne jouent pas aux jeux, Apple na pas été bouleversé.

Cela a suscité des déclarations fortes du sommet de la chaîne Facebook, faites à The Verge. Sheryl Sandberg, son chef de lexploitation bien connu, a déclaré: "Malheureusement, nous avons dû supprimer complètement la fonctionnalité de jeu afin dobtenir lapprobation dApple sur lapplication Facebook Gaming autonome - ce qui signifie que les utilisateurs iOS ont une expérience inférieure à ceux qui utilisent Android."

Faisant allusion aux problèmes de Microsoft pour faire décoller xCloud sur iOS, le responsable de Facebook Gaming, Vivek Sharma a poursuivi: «Même sur lapplication Facebook principale et Messenger, nous avons été obligés denterrer Instant Games pendant des années sur iOS. Ceci est partagé la douleur dans l’industrie des jeux, ce qui en fin de compte nuit aux joueurs et aux développeurs et freine gravement l’innovation sur mobile pour d’autres types de formats, comme le cloud gaming. »

Ce sont des mots assez forts dans un domaine qui est normalement douloureusement attentif à la politesse à légard des concurrents. Il semble certainement que les politiques dApple soient plus surveillées que jamais, et ses contradictions semblent étranges de lextérieur.

En particulier, le fait que des services de streaming comme Netflix et plus encore YouTube puissent permettre aux utilisateurs daccéder à un contenu illimité quApple ne peut pas examiner, via une application App Store, semble déroutant par rapport à sa position sur les jeux.

En fait, Apple lui-même vient également de confirmer que Google Stadia ne peut pas et ne fonctionnera pas sous iOS pour le moment, pour la même raison - en ajoutant Google au gang des entreprises technologiques géantes susceptibles dêtre mécontents pour le moment.

Il reste à voir comment Apple réagira en termes daction réelle et si le compromis qui, selon vous, conviendrait le mieux à toutes les parties peut être atteint.

Écrit par Max Freeman-Mills.