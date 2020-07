Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook teste un nouveau design pour les pages. Plus particulièrement, il supprime le bouton Jaime et compte à partir des pages. Voici tout ce que vous devez savoir.

Facebook voudrait offrir un aspect plus propre aux pages, a suggéré TechCrunch . Il a récemment testé un nouveau design avec un "petit pourcentage de personnalités publiques" qui utilisent lapplication mobile Facebook. Désormais, Facebook souhaite déployer le design dans un «groupe plus large», y compris des pages appartenant à des acteurs, des auteurs, des créateurs, des groupes et même des livres. Le nouveau design supprime non seulement les goûts, mais même le bouton similaire.

Au lieu de cela, les pages affichent uniquement un bouton de suivi et un nombre dabonnés. Apparemment, le nombre dabonnés indique combien de personnes reçoivent réellement les mises à jour de la page dans leur fil dactualité, alors que, avec les likes, de nombreuses personnes peuvent avoir aimé des pages dans le passé, mais maintenant, elles ne peuvent plus les suivre.

Si votre page est incluse dans le test actuel de Facebook, vous verrez une option pour vous inscrire pour essayer le nouveau design. Seuls les utilisateurs mobiles de lapplication Facebook auront la possibilité de sinscrire à ce stade. Une fois que vous avez accepté linvitation, votre page supprimera les likes. Mais il bénéficiera également dune foule dautres fonctionnalités, y compris un moyen plus simple de naviguer vers la section Insights et des informations nouvellement ajoutées, y compris les publications les plus performantes.

Les pages revendiquées par TechCrunch recevront également moins de notifications, car Facebook regroupera désormais les données associées - telles que les mentions et les réactions - lors de lenvoi de mises à jour. Ce test est maintenant en cours dans lapplication mobile Facebook pour ceux qui voient le design de fond bleu avec des boîtes (ci-dessus).

Facebook ne confirme pas si la mise à jour / le nouveau design sera déployé plus largement. Pour le moment, il est considéré comme un test.