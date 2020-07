Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Des preuves ont fait surface pour suggérer que Facebook travaille sur un moyen pour les utilisateurs de Messenger et de WhatsApp de se transmettre des messages. Les messages de WhatsApp pourraient donc apparaître dans votre application Messenger.

Facebook a mentionné dans le passé quil cherchait à apporter plus dinteropérabilité à sa suite dapplications, et une façon pourrait être pour cette messagerie multiplateforme entre WhatsApp et Messenger.

Les informations cachées - révélées sur WABetaInfo - montrent une liste de références à WhatsApp dans Messenger. Cela comprend la connaissance (locale) de vos propriétés de chat, des contacts bloqués, des éléments multimédias, des messages, des contacts et des membres du groupe (entre autres).

Surtout, WhatsApp étant un service de messagerie chiffré de bout en bout, il est dit quaucun contenu du message nest partagé directement avec Facebook. Toutes les informations sont apparemment stockées localement sur lappareil.

Pour communiquer avec dautres utilisateurs qui utilisent lapplication, il est suggéré que cela signifie que Messenger devra fonctionner sur une base similaire à WhatsApp afin de crypter et décrypter les messages envoyés et reçus.

Nous ne savons pas si ni quand linteropérabilité sera accessible au public. Il y a une suggestion que cela pourrait ne jamais devenir une réalité. Cependant, Facebook souhaitant apporter plus de cohésion entre ses différents produits, ce serait certainement utile. Surtout si vous avez des amis qui ne sont que sur lun des services et que vous voulez un moyen simple de leur envoyer un message.