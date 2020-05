Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook présente un nouveau portefeuille numérique appelé Novi. La société a déclaré que le nom est inspiré des mots latins novus (signifie) et via (chemin).

Techniquement, il sagit dune nouvelle image de marque du portefeuille numérique Calibra qui était à lorigine censé offrir un accès aux devises numériques Libra. Facebook a même créé une filiale autonome appelée Calibra pour développer lapplication. Maintenant, Novi Financial est le nouveau nom de la filiale Facebook qui développera le portefeuille numérique de lentreprise. Le portefeuille numérique de Facebook reçoit également un nouveau logo.

Il a abandonné le logo actuel de Calibra pour celui qui est une version illustrée de son nom, avec un symbole de vague - le logo Libra - dans son "o".

Ce changement nest que lun des nombreux Facebook annoncés concernant sa feuille de route sur la monnaie numérique. Par exemple, Facebook envisageait initialement une monnaie Balance unique, mais il prévoit maintenant davoir plusieurs pièces numériques pour les différentes devises en plus dune pièce Balance combinée pour une collection de devises nationales. Ces devises devraient comprendre le dollar américain, la livre sterling et leuro.

Lobjectif de Facebook pour Novi et Libra est de rendre lenvoi dargent aussi simple que «lenvoi dun message». Il développe une application Novi autonome, y compris une version qui fonctionne avec ses plates-formes de messagerie WhatsApp et Messenger. Vous devrez utiliser une application émise par le gouvernement ID pour vous inscrire au service. En dehors de cela, il ne devrait pas y avoir de frais cachés, et Facebook a promis une assistance par chat 24/7.

Facebook na pas encore annoncé de date de lancement pour Novi ou Libra, mais une première version de Novi devrait être disponible lors du lancement du réseau de devises numériques Libra. Pour plus dinformations sur la Balance, consultez notre guide ici.