Facebook se lance dans les visioconférences - cette fois sous la forme dune nouvelle fonctionnalité vidéo pour son service Workplace pour les équipes et les entreprises.

Il annonce Workplace Rooms, un moyen de rejoindre des appels vidéo de groupe massifs. Présentée comme un «espace de réunion virtuel» pour vos collègues, les salles de travail vous permettent dhéberger des appels vidéo avec jusquà 50 personnes. Gardez à lesprit, la semaine dernière, pour tenter de rivaliser avec Zoom, un service qui permet à quiconque de rejoindre facilement des appels vidéo en grand groupe, Facebook a annoncé Messenger Rooms avec jusquà 50 participants.

En ce qui concerne les salles de travail, il ny a pas de limite sur la durée des réunions et vous navez pas besoin dun compte Workplace pour participer à un appel. Les utilisateurs de Workplace peuvent créer des liens dappel vidéo à partir de Workplace Chat, des groupes, du fil dactualités ou du portail Facebook et les partager dans une conversation, une publication, un e-mail ou un SMS avec nimporte qui. Il y a aussi le partage décran et la possibilité de supprimer des personnes et dempêcher dautres personnes de rejoindre un appel.

Ajoutez tout cela, et Facebook veut montrer quil peut être votre alternative à Zoom. Il veut aussi clairement combattre Slack et Microsoft Teams.

