Facebook Messenger vous avertit maintenant si vous discutez avec un escroc

Facebook Messenger vous avertit désormais sil soupçonne que vous discutez avec un escroc ou un mauvais robot. La fonctionnalité fonctionne avec le cryptage car Facebook déplace Messenger vers un cryptage complet de bout en bout comme WhatsApp.

Cela signifie que des avis de sécurité safficheront dans Messenger pour aider les utilisateurs à détecter les activités suspectes. Vous pouvez ensuite prendre des mesures pour bloquer ou ignorer quelquun en cas de problème.

La fonctionnalité a commencé à être déployée sur Android en mars et elle arrivera sur iOS à partir de la semaine prochaine.

«Notre stratégie visant à assurer la sécurité des utilisateurs de Messenger ne se limite pas à leur fournir les informations et les contrôles dont ils ont besoin pour empêcher les abus, mais également à les détecter et à réagir rapidement en cas de problème», explique Jay Sullivan, directeur de la gestion des produits de Messenger. Confidentialité et sécurité.

Facebook dit que ces utilisateurs peuvent parfois être difficiles à discerner pour les individus, mais

Facebook dit que la nouvelle fonctionnalité aidera son travail à protéger les mineurs, mais que lapprentissage automatique détecte et désactive déjà les comptes adultes se livrant à des interactions inappropriées avec les enfants.

"Nous avons développé ces conseils de sécurité avec lapprentissage automatique qui examine les signaux comportementaux comme un adulte qui envoie une grande quantité de demandes damis ou de messages à des personnes de moins de 18 ans", ajoute Sullivan. "Cela garantit que les nouvelles fonctionnalités seront disponibles et efficaces lorsque Messenger sera chiffré de bout en bout."