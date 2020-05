Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité, appelée Shops, qui permet aux entreprises de créer des magasins sur Facebook, Instagram et éventuellement Messenger et WhatsApp. Bien quils soient alimentés par des tiers comme Shopify, Shops transforme efficacement Facebook en une plateforme de commerce électronique complète.

Le lancement de Shops est directement lié à la pandémie de COVID-19.

Dans un flux en direct, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré quau cours des derniers mois, Facebook a vu de nombreuses entreprises soit ouvrir des boutiques en ligne soit se connecter pour la première fois, susceptibles de supporter la pandémie. Ainsi, avec Shops, cela aide davantage dentreprises locales à se connecter. "Si vous ne pouvez pas ouvrir physiquement votre magasin ou votre restaurant, vous pouvez toujours prendre des commandes en ligne et les envoyer aux gens", a-t-il déclaré.

Actuellement, plus de 160 millions dentreprises utilisent actuellement Facebook.

Au lancement, les boutiques se trouvent sur les pages Facebook et les profils Instagram des entreprises. Ils apparaîtront également dans des histoires ou dans des publicités. Lors de la création dune boutique, les entreprises peuvent choisir les produits quelles souhaitent présenter dans leur magasin et peuvent personnaliser lapparence de leur boutique avec une image de couverture et des couleurs daccentuation. Les articles disponibles à lachat apparaîtront dans la boutique.

Vous pouvez parcourir la collection complète du magasin, enregistrer les produits qui vous intéressent et passer une commande - sur le site Web de lentreprise ou sur les applications Facebook ou Instagram. Les magasins stockent vos informations de paiement, qui peuvent être utilisées dans les applications de Facebook. Les boutiques vous permettent également denvoyer un message à une entreprise via WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct pour poser des questions, obtenir de laide et suivre les livraisons.

Bientôt, vous pourrez voir la boutique dune entreprise et effectuer des achats directement dans un chat dans Instagram Direct, WhatsApp et Messenger. Facebook prévoit également dactiver les achats à partir de flux en direct, permettant aux utilisateurs de baliser les articles de leurs magasins afin quils apparaissent dans les vidéos en direct.

Enfin, Facebook sefforce dintégrer des programmes de fidélité aux boutiques afin que vous puissiez suivre vos points et récompenses.

Les boutiques sont gratuites pour toute entreprise à créer (bien que les entreprises auront la possibilité dacheter des annonces pour leurs boutiques). Et tout le monde peut parcourir et utiliser les boutiques gratuitement. Mais, lorsque vous utilisez Facebook pour passer à la caisse, des frais vous seraient facturés. Alors que certaines entreprises vous permettent deffectuer des achats directement sur Facebook, dautres vous amèneront sur le site Web de lentreprise pour terminer la transaction.

De toute évidence, les boutiques ouvrent plusieurs sources de revenus et opportunités pour Facebook.

Facebook commence à déployer Shops sur Facebook à partir du 19 mai aux États-Unis. Le déploiement dInstagram commencera cet été. Plus tard dans lannée, Instagram prévoit dajouter un onglet dachat dédié à la barre de navigation. Les boutiques seront plus largement disponibles dans les prochains mois.