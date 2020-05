Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook a annoncé quil achète Giphy , ce qui soulève des questions sur la suite de la populaire plateforme de création et de partage de GIF.

Laccord coûte environ 400 millions de dollars, selon Axios , et lobjectif supposé est dintégrer profondément Giphy dans Instagram et dautres applications Facebook.

Facebook utilise déjà lAPI de Giphy pour offrir à ses utilisateurs la possibilité de partager des GIF sur Instagram, Facebook, Facebook Messenger et Whatsapp. Selon Facebook, la moitié du trafic de Giphy provient des services de Facebook. En fait, les utilisateurs dInstagram exploitent Giphy plus que quiconque.

Ainsi, Giphy fera partie de léquipe Instagram, et il sera peut-être un jour plus facile dutiliser des GIF dans les histoires et les messages directs Instagram.

Vishal Shah, vice-président du produit Instagram, a déclaré dans un article de blog que les utilisateurs de Giphy pourront toujours télécharger des GIF, et que les développeurs et les partenaires dAPI continueront davoir accès aux API de Giphy. Gardez à lesprit que de nombreuses applications utilisent Giphy, notamment Slack, Twitter, Pinterest, Reddit, etc.

Il semble donc que ces services pourront toujours servir des GIF de Giphy, mais nous sommes très sceptiques, ce sera toujours le cas. Il existe dautres référentiels GIF sur lesquels ils pourraient sappuyer pour que leurs utilisateurs puissent créer et partager des GIF, bien quaucun ne soit aussi populaire que Giphy.