Comment passer un appel vidéo sur Facebook Messenger

Facebook vous permet dutiliser sa plate-forme Messenger pour passer des appels vidéo en tête-à-tête et des appels vidéo de groupe avec jusquà 50 personnes - un peu comme un lieu de rencontre virtuel, où les amis peuvent simplement passer juste pour dire bonjour. Voici tout ce que vous devez savoir pour passer des appels vidéo sur Messenger.

Facebook Messenger est lun des services de messagerie les plus utilisés, avec plus de 700 millions de personnes qui y téléphonent chaque jour. Il est gratuit et offre plusieurs fonctionnalités de communication, y compris les appels vidéo, et il est disponible dans le monde entier, sur une gamme dappareils.

Vous pouvez installer lapplication Messenger sur votre iPhone ou votre téléphone Android à partir de lApp Store dApple ou de Google Play, respectivement. Il existe également une application Messenger pour les ordinateurs de bureau MacOS et Windows. Vous pouvez même accéder à Messenger depuis Facebook sur le Web ou depuis lapplication Web Messenger dédiée. Linstallation ou lutilisation de la dernière version de Messenger garantit que vous aurez accès aux dernières fonctionnalités.

Si vous deviez un jour désactiver votre compte Facebook, vous pouvez toujours utiliser Messenger. En fait, vous pouvez partager des photos, des vidéos, démarrer des discussions de groupe, etc., le tout sans compte Facebook. Finalement, Facebook a déclaré quil espérait intégrer toutes ses plates-formes de messagerie, y compris WhatsAapp et Instagram, afin que les utilisateurs puissent démarrer une conversation et y accéder en face de nimporte lequel des services de Facebook.

La première phase de cet effort se présente sous la forme de Messenger Rooms, une nouvelle fonctionnalité dappel vidéo, dont nous discutons en détail ci-dessous.

Vous pouvez chatter en vidéo avec une seule personne ou avec un groupe de personnes à laide de Messenger.

Dans la zone de discussion, ouvrez une conversation avec la personne ou le groupe que vous souhaitez discuter en vidéo, puis cliquez sur licône dappel vidéo (voir ci-dessus).

Remarque: Si vous nêtes pas connecté au Wi-Fi lorsque vous passez un appel vidéo avec votre appareil mobile, la fonction utilisera votre forfait de données existant.

Remarque: les appels sur messenger.com ou facebook.com sont uniquement disponibles à laide des navigateurs Chrome ou Opera.

Remarque: les appels sur messenger.com ou facebook.com sont uniquement disponibles à laide des navigateurs Chrome ou Opera.

Dans la zone de discussion, ouvrez une conversation avec la personne ou le groupe que vous souhaitez discuter en vidéo, puis cliquez sur licône dappel vidéo (voir ci-dessus).

Les appels du portail peuvent être reçus sur les appareils du portail, lapplication Messenger sur les téléphones mobiles ou les tablettes, messenger.com ou facebook.com, ou sur WhatsApp sur les téléphones mobiles. Mais vous ne pouvez pas utiliser Portal pour appeler des connexions Messenger qui nont pas de compte Facebook, ce qui prête à confusion, nous le savons.

Quoi quil en soit, pour passer un appel vidéo sur un portail, assurez-vous dajouter votre compte Facebook Messenger lors de la configuration initiale de lappareil, puis vous pouvez simplement lui dire: «Hey Portal, appelez [nom du contact]». Le portail peut vous demander de confirmer le contact que vous essayez dappeler.

Facebook déploie une nouvelle fonctionnalité dappel vidéo appelée Messenger Rooms. Il vous permet, ainsi quà 49 autres personnes, de participer à un appel vidéo de groupe - que Facebook appelle une «salle». Vous pourrez ouvrir une salle à partir de Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp ou Portal, et vous pouvez ouvrir lappel à tous ou le verrouiller pour empêcher les personnes non invitées de se joindre. Vous pouvez également supprimer des participants.

Dans une pièce, vous pouvez utiliser les filtres de réalité augmentée de Facebook et changer votre arrière-plan en virtuel. Facebook inclut des vues à 360 degrés demplacements exotiques pour les arrière-plans, et il travaille sur des filtres de beauté ainsi que des filtres conçus pour éclairer une pièce sombre. Gardez à lesprit que Zoom, une alternative populaire, vous permet également de rejoindre des appels vidéo en grand groupe et dutiliser des arrière-plans virtuels.

Une fois disponible, voici comment créer une salle à partir de votre téléphone:

Ouvrez lapplication mobile Messenger. Appuyez sur longlet Personnes en bas de lécran. Appuyez sur Créer une pièce. Sélectionnez les personnes que vous souhaitez rejoindre. Vous pouvez également partager la salle dans votre fil dactualité, vos groupes et vos événements. Pour partager une salle avec des personnes qui nont pas Facebook, vous pouvez partager un lien avec elles.

Les chambres sont désormais disponibles dans le monde entier dans lapplication Messenger. Il sera mis en ligne dans lapplication Facebook pour certains pays à partir du printemps 2020. Les salles Messenger arrivent sur tous les produits Facebook, à commencer par Messenger et Facebook, puis Instagram Direct, WhatsApp et Portal.

Vous pouvez rejoindre une salle depuis votre téléphone ou votre ordinateur - pas besoin de télécharger quoi que ce soit, a déclaré Facebook. Les appels en salle ne sont pas chiffrés de bout en bout.

