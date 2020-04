Facebook a annoncé un nouveau chatbot AI qui se sent "plus humain"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les chercheurs de Facebook sur lIA ont révélé un nouveau chatbot open source pour lIA connu sous le nom de "Blender" qui serait plus humain.

Le nouveau bot est à la pointe de la technologie et capable doffrir de meilleures conversations plus engageantes et convaincantes.

Aujourdhui, nous annonçons que Facebook AI a construit et open source Blender, le plus grand chatbot à domaine ouvert jamais créé. Il surpasse les autres en termes dengagement et se sent également plus humain, selon les évaluateurs humains. https://t.co/TdNxJpL0JI pic.twitter.com/1wo3ZxwDeU - Facebook AI (@facebookai) 29 avril 2020

Facebook affirme que son bot basé sur lIA est plus convaincant que les autres bots disponibles auprès de concurrents comme Google et Microsoft. Il est également construit avec une variété de compétences conversationnelles qui incluent apparemment lempathie, les connaissances et la personnalité.

Blender "se sent plus humain" selon les personnes qui ont passé du temps à discuter avec le bot. Cest parce que léquipe dIA de Facebook a incorporé des réseaux de neurones à grande échelle pour enseigner à Blender comment parler aux gens. Ce processus comprenait lutilisation de 9,4 milliards de paramètres et 1,5 milliard dexemples de formation basés sur des conversations du domaine public.

Bien sûr, apprendre des conversations ne fonctionne pas toujours. Microsoft a appris cela il y a quelques années quand il a lancé TayTweets sur Twitter et il est immédiatement devenu raciste.

Et donc léquipe de Facebook a ensuite mis en œuvre ce quon appelle "Blended Skill Talk" pour permettre au bot dutiliser la personnalité, les connaissances et lempathie dans ses conversations.

Facebook admet que ce nest pas parfait et pourrait encore faire des erreurs, mais il travaille toujours sur des moyens de laméliorer à lavenir.

En savoir plus sur Blender ici .