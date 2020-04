Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook va tout faire en vidéo.

Il présente plusieurs nouveaux outils conçus pour étendre ses capacités vidéo existantes. Par exemple, il annonce Messenger Rooms, une nouvelle façon de rejoindre des appels vidéo de groupe avec jusquà 50 personnes. Cest comme un lieu de rencontre virtuel où les amis peuvent simplement venir juste pour dire bonjour. Facebook a également annoncé quil autorisait désormais les appels vidéo de groupe WhatsApp à inclure huit personnes, contre quatre.

Il ajoute également des appels vidéo à Facebook Dating et de nouvelles fonctionnalités de diffusion en direct sur Facebook et Instagram. Le PDG Mark Zuckerberg a annoncé ces fonctionnalités en direct lors dune pandémie mondiale qui maintient des millions de personnes à lintérieur et à lécart de leurs proches.

Il a déclaré que plus de 700 millions de personnes font quotidiennement des appels sur Messenger et Whatsapp. Ainsi, Facebook double ses communications privées et essaie daider les gens à se connecter en petits groupes. Voici ce que vous devez savoir, notamment sur les salles de messagerie.

Facebook déploie une fonctionnalité dappel vidéo appelée Messenger Rooms. Il vous permet, ainsi quà 49 autres personnes, de participer à un appel vidéo de groupe, que Facebook appelle une «salle». Vous pourrez ouvrir une salle à partir de Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp ou Portal, et vous pouvez ouvrir lappel à tous ou le verrouiller pour empêcher les personnes non invitées de se joindre. Vous pouvez également supprimer des participants.

Dans une pièce, vous pouvez utiliser les filtres de réalité augmentée de Facebook et changer votre arrière-plan en virtuel. Facebook inclut des vues à 360 degrés demplacements exotiques pour les arrière-plans, et il travaille sur des filtres de beauté ainsi que des filtres conçus pour éclairer une pièce sombre.

Gardez à lesprit que Zoom, une alternative populaire à Facebook, vous permet également de rejoindre des appels vidéo en grand groupe et dutiliser des arrière-plans virtuels.

Facebook a déclaré que les appels en salle nétaient pas chiffrés de bout en bout.

La fonctionnalité Messenger Rooms de Facebook est désormais disponible dans le monde entier dans lapplication Facebook Messenger. Il sera également mis en ligne dans lapplication Facebook pour certains pays. Il sera déployé à léchelle mondiale sur Facebook dans les prochaines semaines (en mai 2020). Messenger Rooms arrive sur tous les produits de Facebook, à commencer par Messenger et Facebook, puis Instagram Direct, WhatsApp et Portal.

Facebook a également annoncé des mises à jour vidéo pour les applications suivantes:

Facebook Live ressuscite une fonctionnalité appelée Live With, qui vous permet dinviter une autre personne à diffuser avec vous. Le bouton Faire un don est également disponible pour les diffusions en direct, vous pouvez donc collecter des fonds grâce aux diffusions pendant la pandémie. Et Facebook ajoute une option de date virtuelle à Facebook Dating, vous permettant essentiellement de passer un appel vidéo avec la fonctionnalité.

Instagram permet aux utilisateurs de publier des flux en direct sur IGTV et des histoires Instagram après avoir terminé la diffusion, et les flux Instagram en direct arrivent enfin sur le bureau pour la première fois.

Enfin, les utilisateurs du portail Facebook ont la possibilité daccéder aux pages et aux groupes.

Autrement dit: les alternatives à Messenger et WhatsApp - y compris celles axées sur les appels vidéo - gagnent en popularité en ce moment. Pour les consommateurs, il y a Zoom, qui compte désormais plus de 3000 millions détudiants. Et puis, pour les équipes ou les étudiants qui utilisent G Suite ou Microsoft 365, il y a respectivement Google Meet et Microsoft Teams. Le fait est que Facebook a une forte concurrence.

Sil veut garder les consommateurs accrochés à ses applications et services, il doit être agile et innovant, surtout en période de crise. Facebook prête clairement attention aux consommateurs, aux tendances et aux événements mondiaux, et il réagit de manière impressionnante. Ce nest pas un hasard si Messenger Rooms et ces autres fonctionnalités vidéo arrivent à un moment où beaucoup en ont le plus besoin.