Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il semblerait que Facebook lorgne la multitude de téléspectateurs appréciés quotidiennement par les streamers sur des plateformes comme Twitch, YouTube et Mixer. Il a maintenant utilisé la situation mondiale actuelle comme une raison davancer le lancement de sa propre application de streaming, Facebook Gaming.

Lapplication sort aujourdhui pour les smartphones Android, avec une sortie iOS qui devrait suivre une fois approuvée par Apple, en avance sur son calendrier dorigine pour sadapter aux habitudes changeantes des personnes qui ont beaucoup plus de temps à consacrer à la visualisation à domicile.

Il vous permet effectivement daccéder à la nouvelle gamme de flux de Facebook sans avoir à le faire via linterface ou le site Web Facebook standard, si vous savez ce que vous voulez.

Lapplication Gaming permettra également aux joueurs de diffuser directement à partir de leur téléphone, ce qui est intéressant, en diffusant leurs enregistrements décran en direct - une étape qui devrait rendre très facile pour de nombreuses personnes de se diffuser en jouant à des jeux mobiles. Le système de partage décran de YouTube exige que les utilisateurs aient au moins 1000 abonnés, une barrière que Facebook na pas reflétée.

La clé de tout cela sera apparemment un bouton "Go Live" qui encouragera les gens à faire exactement cela, brisant la barrière entre les streamers et les téléspectateurs.

Cela marque une étape pour Facebook Gaming, qui existe depuis un certain temps en tant que sous-section de Facebook. En effet, dans le cadre de la refonte en cours de la conception de Facebook, longlet Jeux a également reçu un emplacement beaucoup plus central par défaut, dans la barre de navigation aux côtés de Home, Watch et Marketplace.

Vous pouvez télécharger lapplication Facebook Gaming sur le Google Play Store maintenant pour lessayer vous-même - elle est testée depuis un certain temps dans des territoires comme lAmérique latine, mais devrait maintenant être plus largement disponible.