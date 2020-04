Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le groupe dapplications expérimentales de Facebook, NPE Team , a lancé une application de messagerie pour Apple Watch appelée Kit (signifie Keep in Touch). Il vous permet denvoyer un message vocal, votre position ou un emoji en appuyant sur lécran Apple Watch.

Voici la description de lapplication:

"Le kit facilite le contact avec votre montre. Tout ce dont vous avez besoin pour composer un message est à portée de main. Plus de difficulté à naviguer sur un petit écran pour trouver la bonne option. Pour commencer, scannez simplement le code QR sur votre montre et choisissez un contact. Un simple toucher vous permet denvoyer un message vocal, votre position ou un emoji. Vous avez également un accès facile à la synthèse vocale. Nous espérons que Kit vous aidera à rester en contact avec les plus importants pour vous - sans constamment besoin de décrocher votre téléphone. "

Léquipe NPE sest formée en juillet 2019 et a également récemment lancé une application appelée Tunes qui aide les couples à se connecter pendant la pandémie. Cependant, on ne sait pas pourquoi NPE lancerait Kit maintenant, surtout compte tenu du fait que Facebook Messenger a plus de fonctionnalités, et il existe une application Apple Watch pour cela.

De plus, pour même utiliser Kit, vous avez besoin dun compte Facebook Messenger.

TechCrunch a repéré le kit et a noté que vous pouvez lutiliser pour envoyer toutes sortes de communications, y compris des enregistrements vocaux avec vos données de localisation. En dehors de cela, cest une application très rudimentaire avec des fonctionnalités de base. Il est gratuit à télécharger et à utiliser maintenant depuis lApp Store d Apple ici.