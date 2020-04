Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans le cadre dune annonce détaillant les efforts de Facebook pour aider pendant la pandémie de coronavirus, le réseau social a annoncé le lancement dun "mode silencieux" qui permettra aux utilisateurs de gérer plus facilement leur temps passé dans ses applications.

Le mode silencieux coupe les notifications push et vous rappelle de limiter votre temps en utilisant lapplication. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, vous définissez simplement une plage de temps pour quand vous voulez que Facebook soit disponible ou quand vous voulez que lapplication soit silencieuse. Si vous essayez dutiliser lapplication de Facebook alors que le mode silencieux est activé, vous recevrez un rappel avec une minuterie, mais vous pouvez désactiver la fonctionnalité ou la désarmer pendant 15 minutes.

Facebook a essentiellement décrit le mode silencieux comme un outil de santé mentale en quelque sorte pour les personnes qui luttent pendant la pandémie de coronavirus:

Alors que nous nous adaptons tous aux nouvelles routines et que nous restons à la maison, il peut être utile de fixer des limites pour la façon dont vous passez votre temps en ligne. Que ce soit pour vous aider à vous concentrer sur votre famille et vos amis, à dormir sans distraction ou à gérer la façon dont vous passez votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre pour la façon dont vous utilisez Facebook. Nous avons ajouté le mode silencieux, qui coupe la plupart des notifications push, et si vous essayez douvrir Facebook en mode silencieux, vous serez rappelé que vous avez mis cette heure de côté pour limiter votre temps dans lapplication. Nous avons également ajouté des raccourcis vers les paramètres de notification et les préférences de flux dactualités, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre temps sur Facebook en contrôlant le type de publications que vous voyez dans votre flux dactualités ainsi que les mises à jour que vous recevez.

Le mode silencieux fait partie des outils de gestion du temps de Facebook. Pour compléter son déploiement, Facebook met également à disposition plus de statistiques de temps, afin que vous puissiez voir votre utilisation sur des périodes de deux semaines. Vous pouvez également obtenir plus de détails sur le temps passé pendant la journée et la nuit.

Le mode silencieux se déploie au cours des prochains mois. Il devrait être en ligne pour tous les utilisateurs iOS dici mai. Les utilisateurs dAndroid lobtiendront dici juin.