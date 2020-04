Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook a officiellement annoncé que sa nouvelle application Messenger de bureau natif pour Mac et Windows est disponible dans le monde entier, et tout le monde peut maintenant la télécharger et l'installer.

Facebook nous a dit qu'il a construit la nouvelle application à partir de zéro pour la faire ressembler et se sentir comme une application native appropriée, plutôt que simplement une application basée sur un navigateur Web, avec toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une application appropriée.

Les fonctionnalités sont conçues pour imiter la sensation d'utilisation de Messenger sur votre smartphone, y compris le mode sombre, les appels vidéo de groupe et les notifications, mais optimisées pour l'écran plus grand de votre ordinateur. Il est disponible en 49 langues au lancement.

Il a été lancé en temps utile aussi. L'entreprise a révélé qu'en mars, elle a vu sa base d'utilisateurs quotidiens croître massivement, avec une augmentation de 100 % par rapport à la norme maintenant en utilisant ses services pour rester en contact avec la famille et les amis qu'ils ne peuvent pas voir en personne.

L'installation de l'application est vraiment simple, tout ce que vous devez faire pour l'installer est accédez au Mac App Store pour Mac ou accédez au Windows Store pour le télécharger pour PC.

Une fois que vous lancez l'application pour la première fois, elle vous demandera de vous connecter, à partir de laquelle vous pourrez soit vous connecter avec Facebook, soit utiliser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone.

Si vous choisissez l'option Facebook, elle vous emmène vers un navigateur, où vos informations de connexion Facebook sont probablement déjà enregistrées. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous connecter à votre compte Facebook, puis cliquer pour confirmer que vous souhaitez vous connecter à l'application.

À ce stade, vous serez ramené à l'application de bureau, où vous devrez peut-être attendre quelques secondes pour que vos conversations et toutes les données qu'elles contiennent se chargent au fur et à mesure qu'elles téléchargent tout.

peu près tout ce que fait votre application mobile. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour recevoir des alertes sur votre bureau lorsque vous recevez de nouveaux messages. Vous pouvez également ajuster le thème de l'application pour activer le mode sombre, et modifier la tonalité par défaut de votre emoji. En ce

qui concerne les fonctionnalités, vous pouvez, évidemment, continuer à envoyer des messages à vos amis et à votre famille comme d'habitude. Tous les amis Facebook sont automatiquement contactables via l'application, vous n'avez pas besoin de saisir les coordonnées manuellement pour toute personne que vous connaissez déjà sur Facebook.

Tous les chats, y compris leurs paramètres et tous les fichiers, GIF et images sont téléchargés et synchronisés automatiquement. Donc, si vous avez un chat de groupe particulier coupé parce qu'il est juste trop occupé et distrayant, ce chat de groupe sera coupé dans l'application de bureau sans que vous ayez besoin de le couper à nouveau.

Bien sûr, vous pouvez aussi discuter vidéo. Les appels vidéo individuels et collectifs peuvent être utilisés sur le bureau, tout comme les appels vocaux, tout comme sur n'importe quelle autre version de Messenger.