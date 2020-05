Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans l'histoire de Facebook, il y a eu quatre redesigns majeurs.

Le dernier, FB5, autrement connu sous le nom de The New Facebook, pourrait être le plus dramatique de tous. C'est un changement total dans l'apparence et le fonctionnement de Facebook sur les ordinateurs de bureau et mobiles. Il introduit même un mode sombre à l'échelle du site. Je n'ai pas encore de crise. Cela fait de nombreuses années qu'un changement de conception massif est venu sur Facebook, donc cette nouvelle est à la fois bienvenue et très nécessaire, même si elle est secouante.

Pour vous aider à naviguer dans le changement, nous décomposant ce qu'il faut attendre.

Lors de la conférence F8 2019, les dirigeants de Facebook ont annoncé les plans des réseaux sociaux pour lancer une refonte massive appelée The New Facebook. C'est une mise à jour de l'interface qui mettra davantage l'accent sur les groupes et les événements - deux des plus grandes raisons pour lesquelles les gens visitent Facebook quotidiennement. Cela signifie également que le fil d'actualités sera beaucoup moins présenté dans The New Facebook.

Le site Web de bureau et l'application mobile recevront automatiquement la mise à jour, ce qui rendra Facebook plus facile à naviguer tout en modernisant son look pour la nouvelle décennie. Facebook l'a décrit comme un design plus propre, avec plus d'un look tout blanc et même une option de mode sombre.

Visuellement, la refonte de Facebook s'effectue à travers les applications de bureau et mobiles. C'est un Facebook plus propre, plus lumineux et plus contemporain. Voici un aperçu du PDG Mark Zuckerberg qui montre le design le plus blanc lors de la conférence F8 2019 :

Si vous n'êtes pas un fan de tout le look lumineux, vous serez heureux de savoir que, parce que les modes sombres sont devenus une énorme tendance au cours de la dernière année, Facebook a décidé d'offrir son propre mode sombre pour les utilisateurs de bureau dans cette mise à jour. (Allez ici pour savoir comment obtenir ce mode sombre maintenant pour Messenger.)

Voici une vidéo rapide de Facebook montrant le look :

Voici un aperçu de plus près de FB5, y compris Dark Mode pour le web, à venir bientôt. pic.twitter.com/z55iuodekr — Facebook (@Facebook) 30 avril 2019

Peut-être le plus grand changement à Facebook est le fil d'actualités. Facebook a doublé sur les communautés de groupe et les interactions privées et a suggéré que nous pouvons nous attendre à une perturbation majeure dans la façon dont nous recevons notre contenu de Facebook à l'avenir. Elle a fait nôtre l'idée que les amis et la famille devraient être au cœur de notre vie sociale. Ainsi, les groupes Facebook seront maintenant priorisés et apparaîtront davantage pour vous.

Ça ne veut pas dire que le flux de nouvelles est mort. En fait, les images de presse pour The New Facebook montrent toujours un flux de mises à jour de statut.

Facebook a déclaré que l'onglet Groupes a été remanié pour faciliter la recherche de nouveaux groupes qui pourraient vous intéresser. Le flux pour les groupes servira également aux activités récentes au sein des groupes dont vous êtes membre et peut même remplacer le flux d'actualités en tant que flux par défaut. Vous verrez également plus de connexions entre les groupes et les fonctionnalités Facebook que vous utilisez le plus, telles que Marketplace ou Facebook Watch.

Il y aura également de nouvelles fonctionnalités événements et pour des communautés spécifiques, comme Chat pour les groupes de jeux, ainsi que des améliorations d'interaction pour Facebook Live et ceux qui l'utilisent à des fins d'achat et de vente.

Facebook a commencé à déployer The New Facebook pour les utilisateurs mobiles à la fin de 2019. Pour l'essayer, assurez-vous d'exécuter la dernière version de l' application mobile Facebook. En ce qui concerne les utilisateurs de bureau, Facebook a finalement commencé à les laisser essayer en mars 2020 .

Facebook permet maintenant aux gens d'essayer The New Facebook et son mode sombre à partir d'un bureau. Il vous suffit de vous connecter à Facebook sur votre ordinateur, d'aller dans le menu déroulant Paramètres et de sélectionner l'option vers le bas qui indique « Basculer vers Nouveau Facebook ». Vous serez amené au tout nouveau look et montré une carte détaillant les changements clés. Ensuite, vous serez autorisé à choisir le mode sombre.

À tout moment, vous pouvez revenir au menu déroulant Paramètres pour revenir à l'ancien Facebook et à son design blanc classique.