Quest-ce que Facebook Pay, où est-il disponible et comment fonctionne-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook propose un système de paiement, appelé Facebook Pay, qui vous permet denvoyer de largent à des amis, dacheter des produits et même de faire un don.

Facebook Pay est conçu pour faciliter les paiements sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Facebook a déclaré que cela faisait partie du "travail en cours pour rendre le commerce plus pratique, accessible et sécurisé" pour ses utilisateurs.

Facebook Pay était initialement disponible pour les collectes de fonds, les paiements de personne à personne, les achats de billets, les achats dans le jeu et certains achats auprès de pages et dentreprises sur la place de marché de Facebook. Désormais, il est entièrement intégré à Instagram et Messenger, dans les pays pris en charge, et la prise en charge de WhatsApp commence également à être déployée.

Le service, qui est différent des efforts Calibra et Libra de Facebook, est "construit sur linfrastructure financière et les partenariats existants", selon Facebook. Il utilise Stripe, PayPal et dautres processeurs pour gérer les paiements.

Facebook Pay est conçu pour être aussi simple que possible, donc la mise en route ne nécessite aucune application supplémentaire, vous pouvez utiliser Facebook Pay directement dans lapplication que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez accéder à Facebook Pay dans la section des paramètres des applications Facebook, Messenger et Instagram. Une fois que vous avez ajouté un mode de paiement, vous pouvez facilement envoyer de largent à vos amis, effectuer un achat ou faire un don à une cause.

Allez dans Paramètres puis Facebook Pay sur lapplication ou le site Web Facebook. Ajouter un moyen de paiement.

Appuyez sur licône de votre profil en bas à droite de votre écran Appuyez sur le bouton plus en haut à droite (trois lignes horizontales) Sélectionnez Commandes et paiements Choisissez Paramètres de paiement Ajouter un moyen de paiement

Facebook a déclaré quil ne configurerait pas automatiquement Facebook Pay sur les applications que vous utilisez activement, à moins que vous ne choisissiez de le faire.

Facebook Pay prend en charge la plupart des cartes de débit et de crédit ainsi que PayPal, dans les pays pris en charge.

Facebook Pay est disponible dans les pays dAfrique, dAsie-Pacifique, dEurope, dAmérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et dAmérique du Nord.

Alors que la plupart des pays prennent en charge lapplication Facebook, la prise en charge de WhatsApp, Instagram et Messenger se déploie progressivement.

Au Royaume-Uni, nous avons accès à la fois sur Facebook et Instagram.

Aux États-Unis, Facebook et Messenger sont pris en charge.

Vous pouvez vérifier la disponibilité régionale ici .

Meilleures applications Android 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 13 Novembre 2021

Pour plus dinformations, visitez pay.facebook.com .