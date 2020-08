Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a lancé une nouvelle section, spécifiquement pour trouver des nouvelles importantes et locales, dans sa principale application mobile. Et bientôt, il sétendra au-delà des États-Unis. Appelé Facebook News, il est décrit comme un "espace dédié aux actualités sur Facebook ", et il est principalement destiné à donner aux utilisateurs de Facebook plus de contrôle sur leur expérience dactualité et les actualités quils voient sur la plateforme.

Facebook a déclaré avoir interrogé des éditeurs, des journalistes et plus de 100 000 personnes sur Facebook aux États-Unis pour en savoir plus sur la façon dont les gens consomment les actualités sur Facebook. Il voulait voir les sujets qui les intéressaient le plus, et il a trouvé que beaucoup de sujets que les gens voulaient voir le plus dans leurs fils de nouvelles étaient "sous-desservis". En conséquence, il est venu avec Facebook News. Voici comment ça fonctionne.

À partir de 2019, Facebook a commencé à tester News auprès de quelques centaines de milliers dutilisateurs aux États-Unis. En juin 2020, il est devenu accessible à tous aux États-Unis. En août 2020, Facebook a révélé quil étendrait ses actualités à linternational au cours des six prochains mois à un an.

Il pourrait arriver au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Inde et / ou au Brésil, a déclaré Facebook dans un article de blog . Facebook paiera les éditeurs de nouvelles pour leur contenu.

Facebook News est un nouvel onglet dans lapplication Facebook. Il apparaît sous forme de signet - sous le menu «plus» à trois lignes - sur mobile. Ceux qui visitent fréquemment le signet verront Actualités disponibles sous forme donglet ou de bouton dans lapplication Facebook.

Remarque: longlet du bureau Actualités na pas encore été lancé.

Facebook a déclaré vouloir créer un espace permettant aux utilisateurs de trouver plus dactualités sur Facebook. Facebook News proposera donc un large éventail de contenus dactualité dans quatre catégories déditeurs: actualités générales, dactualité, diverses et locales.

Voici les principales fonctionnalités de Facebook News:

Todays Stories: Ce sont des histoires organisées à la main par une équipe de journalistes.

Ce sont des histoires organisées à la main par une équipe de journalistes. Expérience personnalisée: vous verrez des actualités en fonction de ce que vous lisez, partagez et suivez sur Facebook.

vous verrez des actualités en fonction de ce que vous lisez, partagez et suivez sur Facebook. Sections thématiques : vous pouvez explorer plus dactualités dans des rubriques thématiques telles que les affaires, les divertissements, la santé, la science et la technologie et les sports.

thématiques vous pouvez explorer plus dactualités dans des rubriques thématiques telles que les affaires, les divertissements, la santé, la science et la technologie et les sports. Vos abonnements: vous pouvez lier vos abonnements payants aux actualités à votre compte Facebook et y accéder depuis lapplication Facebook.

vous pouvez lier vos abonnements payants aux actualités à votre compte Facebook et y accéder depuis lapplication Facebook. Contrôle: vous aurez la possibilité de masquer des articles, des sujets et des éditeurs.

Facebook a déclaré vouloir reconnaître les rapports originaux, car leur production est plus coûteuse. Ainsi, son équipe de conservation de journalistes, qui gère la section Todays Stories de Facebook News, récompensera les histoires originales en les choisissant en premier. De plus, depuis lannonce de Facebook News lautomne dernier, Facebook a ajouté plus de fonctionnalités, telles que des alertes de dernière minute, des résumés dactualités en temps opportun et des notifications ciblées.

Remarque: Facebook prévoit également de combiner lexpérience de découverte dactualités locales «Aujourdhui dans» avec Facebook News dans le courant de 2020.

Facebook News diffusera des reportages de plus de 200 éditeurs dinformations générales, dont le Wall Street Journal, USA Today et BuzzFeed. Selon The Verge , il paie même certains éditeurs, offrant une nouvelle source de revenus dans lindustrie. Facebook a déclaré que les éditeurs qui souhaitent participer devront figurer dans son index des pages dactualités , quil a développé en "collaboration avec lindustrie pour identifier le contenu des actualités".

Les éditeurs devront se conformer aux directives des éditeurs de Facebook , qui supposent inclure "une gamme de signaux dintégrité pour déterminer léligibilité du produit, y compris la désinformation - telle quidentifiée sur la base de vérificateurs de faits tiers - les violations des normes de la communauté (par exemple, discours haineux), clickbait, engagement appât, et autres ". Facebook a promis de vérifier en permanence létat dintégrité pour sassurer que les critères déligibilité sont respectés.

En ce qui concerne les plus petits éditeurs, le réseau social a annoncé quil commencerait par présenter des reportages locaux originaux de publications locales dans les plus grandes régions métropolitaines des États-Unis, notamment New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Philadelphie, Houston, Washington. DC, Miami, Atlanta et Boston. Dans les mois à venir, il inclura des nouvelles locales de plus de 6 000 villes américaines.

On ne sait pas.

Facebook na pas publié la liste complète des publications rejoignant Facebook News, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à son potentiel de diffusion de fausses nouvelles. Mais Facebook a déclaré quil utilisait des journalistes pour aider à programmer Facebook News, et quil existe un algorithme sous-jacent pour personnaliser votre fil dactualité. Les utilisateurs peuvent réagir, publier des articles et masquer des articles, mais ils ne peuvent pas commenter. Ils peuvent également masquer des sujets et des éditeurs.

Consultez le blog dannonce de Facebook pour plus de détails. Vous pouvez également en savoir plus sur Facebook News sur www.facebook.com/news.

Écrit par Maggie Tillman.