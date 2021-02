  Comment supprimer un message envoyé sur Facebook Messenger

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger a une fonction "non-envoyé" pour tous les utilisateurs. La fonctionnalité vous permet de supprimer les messages dune conversation après les avoir envoyés - similaire à ce que WhatsApp vous permet également de faire dans un certain délai, bien que la fonctionnalité WhatsApp offre plus de temps.

Lidée est que, si jamais vous envoyez le mauvais message à quelquun, faites une faute de frappe ou envoyez quelque chose que vous regrettez, vous pouvez le supprimer dans Messenger. Voici comment fonctionne la fonctionnalité et comment lutiliser.

Tout dabord, vous devez effectuer ces étapes dans les 10 minutes suivant lenvoi du message que vous souhaitez annuler ou supprimer, vous devez donc travailler rapidement.

Appuyez et maintenez sur le message que vous souhaitez supprimer dans lapplication iOS ou Android Appuyez sur `` Plus en bas Sélectionnez «Supprimer» Appuyez sur "Annuler lenvoi" ou "Supprimer pour vous"

Si vous utilisez un navigateur Web:

Appuyez sur les trois points à gauche du message que vous souhaitez supprimer Appuyez sur «Supprimer» "Appuyez sur Annuler pour tout le monde" ou "Supprimer pour vous"

Si vous sélectionnez «Annuler lenvoi», Facebook Messenger remplacera votre message par un avis indiquant que vous navez pas envoyé le message et quil aura un «Supprimé à [horodatage]». Le message non envoyé est supprimé de la conversation, mais il peut toujours être inclus si la conversation est signalée et le destinataire pourra toujours voir que vous avez envoyé et supprimé un message, ainsi que le signaler, mais il ne peut pas voir ce que vous avez envoyé.

Si vous souhaitez supprimer un message uniquement pour vous-même, sélectionnez «Supprimer pour vous» (les autres verront toujours votre message avec cette option).

La fonction dannulation denvoi de Facebook est disponible sur lapplication Facebook Messenger pour iOS et Android. Il est également disponible sur le navigateur.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.