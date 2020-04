Quest-ce que Facebook Gaming et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En 2018, Facebook a lancé un hub dédié au streaming de jeux et est entré dans le monde du streaming de jeux vidéo en concurrence avec YouTube Gaming et Twitch dAmazon.

À lorigine, les jeux sur Facebook ont commencé comme un hub dédié et indépendant appelé FB.gg. Ce hub a donné aux streamers Facebook Live - qui diffusent principalement du gameplay - une page de destination pour trouver des streams et démarrer un stream en direct. En 2019, la société a rendu Facebook Gaming accessible via un onglet daccès facile dans lapplication Facebook principale sur votre téléphone.

Ensuite, la société a lancé une application mobile dédiée pour rendre Facebook Gaming encore plus accessible. Mais quest-ce que Facebook Gaming? Comment ça marche et faut-il sen soucier? Nous couvrons ce que vous devez savoir pour vous aider à le découvrir.

Pour vous permettre de trouver et de suivre plus facilement du contenu de jeu, Facebook dispose dun hub vidéo de jeu sur Facebook. Il est imbriqué sous le site Web principal, dans lapplication et accessible à lURL courte FB.gg.

Cette section de Facebook regroupe des vidéos de jeux en direct et préenregistrées sur la plateforme de médias sociaux. Gardez à lesprit que Facebook offre la possibilité de diffuser en direct via son outil Facebook Live , et ce hub est une extension de cela, mais en mettant laccent sur les flux de jeu.

Le hub de streaming de jeux de Facebook est en "phase expérimentale" depuis un certain temps, mais commence à se développer rapidement ces derniers temps.

Cette section de Facebook comprend un flux où les fans peuvent explorer le contenu de jeu pertinent; améliorations des recommandations; inventaire vidéo de jeu étendu dans plus de langues et intégration dun onglet Jeux instantanés sur la version mobile du hub de jeu afin que les gens puissent basculer entre regarder et jouer à des jeux.

Voici comment Facebook a expliqué le hub de streaming de jeux:

"Les gens pourront découvrir des vidéos de jeu sur notre nouvelle destination en fonction des créateurs et des jeux quils suivent, des pages quils aiment et des groupes auxquels ils appartiennent. Nous présenterons également des créateurs, des compétitions desports et du contenu dévénements de lindustrie du jeu sur FB.gg. "

Sur le côté gauche du hub , il y a une barre de navigation persistante, avec des liens vers les sections suivantes: Accueil , Parcourir les jeux , Parcourir les streamers , afficher les clips et plus encore. Voici comment ces sections fonctionnent.

1/6 Facebook

Ceci est la page daccueil du hub . Sur celui-ci, il y a un flux en direct en haut, suivi dune catégorie pour les flux en direct organisés et une autre catégorie qui vous permet de trouver des flux par jeux, comme Fortnite. Et en dessous, il y a une catégorie pour les streamers suggérés, que vous pouvez ensuite suivre individuellement. Les autres catégories incluent les personnes que vous avez suivies, les diffusions en direct récentes, les diffusions regardées par vos amis, etc.

La section Parcourir tous les jeux dans le hub vous amène à un endroit pour trouver plus de jeux à suivre.

Dans cette section, vous pouvez trouver des streamers spécifiques et ceux qui sont déjà populaires sur Facebook Gaming. Vous verrez également des streamers "suggérés" sur le côté gauche qui vous permet de trouver des streamers qui sont déjà en direct.

Ici, les joueurs peuvent créer des tournois et organiser des jeux où les joueurs peuvent saffronter à des dates spécifiques.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez également accéder à des jeux Facebook plus décontractés pour jouer avec vos amis dici aussi. Des jeux comme Words with Friends, Uno, Bubble Shooter et bien dautres apparaissent tous ici. Vous pouvez rechercher des jeux ou les trouver via des catégories.

Accédez à FB.gg (ou www.facebook.com/gaming ).

Pour suivre des flux à partir dun streamer particulier, accédez à la catégorie Streamers suggérés depuis Accueil, puis trouvez un streamer que vous aimez et cliquez sur suivre. Cela ajoutera un lien dans une section suivante à gauche du hub, que vous pouvez parcourir pour parcourir tous les flux disponibles de cette personne.

Pour suivre les flux dun jeu, accédez à la catégorie Flux par jeux dans Accueil, puis trouvez un jeu que vous aimez et cliquez sur le bouton Ajouter aux jeux. Cela ajoutera un lien dans la section Vos jeux à gauche du hub. Cliquez sur le lien pour parcourir tous les flux disponibles pour ce jeu.

En plus de regarder dautres joueurs en streaming, vous pourriez être intéressé par Facebook Gaming parce que vous voulez vous lancer dans le streaming. La bonne nouvelle est que le processus est assez simple.

Facebook a une page dédiée pour vous aider à vous inscrire et à rejoindre la communauté des créateurs de jeux Facebook . Cela vous explique le processus de démarrage qui comprend:

Sinscrire pour rejoindre la communauté des créateurs de jeux Facebook (pour accéder rapidement aux nouvelles fonctionnalités) Créer une page de créateur de vidéo de jeu (ou la modifier pour inclure "Créateur de vidéo de jeu" en tant que catégorie sous les informations de la page) Configuration du logiciel à laide de Streamlabs OBS , OBS Studio Classic ou Split Créer une scène dans ce logiciel et obtenir tous les bons paramètres Visiter le tableau de bord du créateur pour accéder à votre clé de flux et préparer le flux En direct!

Voici une vidéo vous montrant comment le faire (à titre dexemple) avec Streamlabs OBS:

Il existe également des guides détaillés sur la façon de vivre votre gameplay ici .

Mis à part le plaisir du jeu comme passe-temps, vous pourriez être intéressé à vous lancer dans le streaming sur Facebook afin de gagner de largent. Comme Twitch, les joueurs ont la possibilité de monétiser leurs flux de jeu de différentes manières. Lorsque Twitch a un programme daffiliation avec des sous-marins, des bits et plus, Facebook a son programme de montée en niveau .

Pour être éligibles à ce programme, les streamers doivent répondre à certains critères, notamment:

Avoir au moins 100 followers sur votre page

Diffuser du contenu pendant au moins quatre heures sur une période de 14 jours

Streaming sur au moins deux jours au cours de cette période de 14 jours

Être actif pendant au moins 14 jours

Être âgé de 18 ans ou plus

Une fois ces critères remplis, vous pouvez visiter votre tableau de bord du créateur et postuler au programme de montée en niveau.

Il convient de noter que le programme de montée en niveau nest pas disponible dans le monde entier, il convient donc de vérifier la liste actuelle des régions approuvées avant de commencer.

Une fois que vous avez été approuvé pour rejoindre le programme Level Up, vous pouvez monétiser votre flux. Les téléspectateurs pourront vous envoyer des étoiles Facebook . Pour chaque étoile que vous recevez, Facebook vous paiera 0,01 USD. Pour être payé, vous devez gagner au moins 100 USD ou 10 000 étoiles. Et vous devrez également configurer vos paramètres de paiement avant cela.

En plus des étoiles, les téléspectateurs de votre flux peuvent également vous envoyer des cadeaux virtuels animés avec différentes valeurs détoiles. Cependant, ne commencez pas votre carrière de joueur sur Facebook en pensant que vous serez riche en quelques semaines.

En savoir plus sur tout cela via le Bootcamp Level Up .

Lune des autres mises à jour que Facebook a apportées récemment est lajout de lapplication Facebook Gaming . Cette application est conçue pour aider les amateurs de jeux à découvrir plus facilement du contenu, à se connecter avec dautres joueurs et à jouer à des jeux occasionnels.

Annonce de lancement



1 / Nous savons que vous avez attendu patiemment. Et bien le jour est venu: nous lançons FarmVille en VR! j / k, désolé, gentilles foules de Twitter, ne nous @ pas! Nous lançons actuellement lapplication Facebook Gaming sur Google Play.



Téléchargez MAINTENANT https://t.co/6wzoSRD3Gj pic.twitter.com/5YzVxmklHm - Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) 20 avril 2020

Lapplication ressemble beaucoup à lapplication Twitch en ce sens quelle vous donne la possibilité daccéder facilement à des vidéos de vos streamers préférés et de les regarder. Depuis lapplication, vous pouvez également commenter les flux et interagir avec des groupes Facebook et plus encore.

Si vous êtes si enclin, vous pouvez également commencer à diffuser à partir de lapplication. Cela permet aux joueurs de diffuser facilement un gameplay mobile en quelques clics. Cela pourrait être une diffusion de votre gameplay mobile Call of Duty , PUBG mobile ou quelque chose de plus décontracté. Le choix tappartient.

Cette application est uniquement sur Android pour le moment, mais devrait également arriver sur iOS dans un proche avenir.