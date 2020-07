Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a récemment annoncé que plus dun milliard de personnes utilisent Messenger chaque mois, alors Pocket-lint rassemble certaines des choses les plus intéressantes que vous puissiez faire avec lapplication de messagerie qui a clairement conquis le monde.

Cependant, nous nallons pas couvrir des choses de base comme comment envoyer un message, une photo, une vidéo, un autocollant ou un emoji - et nous nallons pas non plus discuter de la façon de passer un appel vidéo / vocal. Ce sont des fonctions que tout le monde sait utiliser. Au lieu de cela, ce guide pratique, qui concerne les applications Android et iOS, traite de ces trucs et astuces cachés, tels que la façon de démarrer une partie déchecs ou dinteragir avec un bot.

iOS et Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton Plus (quatre points dans un carré) dans la barre doutils au-dessus du champ de texte, puis sélectionnez Emplacement. Vous devrez peut-être autoriser laccès à votre emplacement. À partir de là, envoyez votre position actuelle. Votre ami recevra immédiatement une carte indiquant votre position exacte.

iOS

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur son nom en haut de la discussion et sélectionnez Surnoms. Vous pouvez ensuite appuyer à nouveau sur le nom de votre ami pour commencer à définir un surnom. Lami verra son nouveau surnom dans la boîte de dialogue.

Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton «i» en haut de la discussion et sélectionnez Surnoms. Vous pouvez ensuite appuyer sur le nom de votre ami pour commencer à définir un surnom. Lami verra son nouveau surnom dans la boîte de dialogue.

iOS

Ouvrez une discussion de groupe, puis appuyez sur les noms en haut de la discussion et sélectionnez les noms en haut. Vous pouvez ensuite changer le nom de la discussion de groupe en ce que vous voulez. Tous vos amis dans le chat verront le nouveau nom.

Android

Ouvrez une discussion de groupe, puis appuyez sur le bouton «i» en haut de la discussion et sélectionnez les noms en haut. Vous pouvez ensuite changer le nom de la discussion de groupe en ce que vous voulez. Tous vos amis dans le chat verront le nouveau nom.

iOS

Ouvrez une discussion de groupe, puis appuyez sur les noms en haut de la discussion et sélectionnez à nouveau les noms en haut. Vous pouvez ensuite modifier la photo de la discussion de groupe en prenant une nouvelle photo ou en ajoutant une photo de votre pellicule. Tous vos amis dans le chat verront la nouvelle photo.

Android

Ouvrez une discussion de groupe, puis appuyez sur le bouton «i» en haut de la discussion et sélectionnez le bouton Paramètres supplémentaires (trois points verticaux) en haut. Vous pouvez ensuite changer la photo de la discussion de groupe en ce que vous voulez. Tous vos amis dans le chat verront la nouvelle photo.

iOS

Ouvrez une discussion avec un ami ou un groupe, puis appuyez sur le nom en haut de la discussion, et vous verrez une liste doptions qui vous permettent de faire des choses comme désactiver les notifications pendant une période de temps définie, ajouter un surnom, sélectionner un couleur ou emoji pour la conversation, et ajoutez plus de personnes. Appuyez sur les options de surnom, de couleur ou demoji pour personnaliser lapparence et le thème du chat.

Android

Ouvrez une discussion avec un ami ou un groupe, puis appuyez sur le bouton "i" en haut de la discussion. Vous verrez une liste doptions telles que désactiver les notifications pendant une période définie, ajouter un surnom, sélectionner une couleur ou un emoji pour la conversation, et ajoutez plus de personnes. Appuyez sur les options de surnom, de couleur ou demoji pour personnaliser lapparence et le thème du chat.

iOS et Android

Parfois, il est simplement plus facile de dire quelque chose que de le saisir. Pour envoyer un message vocal, appuyez simplement et maintenez le microphone à gauche du champ de texte de votre chat. Une fois que vous avez commencé un message, il sera envoyé lorsque vous arrêterez de tenir le microphone, mais vous pouvez le faire glisser pour le supprimer. Quoi quil en soit, dites ce que vous êtes trop paresseux pour taper, puis soulevez votre doigt pour envoyer automatiquement au chat.

iOS et Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis trouvez et envoyez-lui un emoji de basket-ball à partir de votre clavier. À partir de là, appuyez longuement sur lemoji pour ouvrir un nouvel écran où vous pouvez tirer des cerceaux. Votre ami recevra un message lui demandant de jouer.

iOS et Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton Jaime dans la barre doutils au-dessus du champ de texte. Si vous appuyez sur ce bouton, vous enverrez un rapide pouce vers le haut à votre ami, mais si vous le maintenez enfoncé avant de le relâcher, vous élargirez le pouce vers le haut et pourrez lenvoyer à la place. Cela fonctionne avec nimporte quel emoji que vous avez sélectionné pour le chat.

iOS

Accédez au menu daccueil de Messenger qui affiche toutes vos discussions, puis cliquez sur votre photo affichée en haut à gauche au-dessus de la barre de recherche. Faites défiler vers le bas pour sélectionner des emoji parmi les options. Là, vous pourrez choisir parmi différentes options en plus des pouces jaunes par défaut.

Android

Accédez au menu daccueil de Messenger qui affiche toutes vos discussions et cliquez sur votre photo affichée en haut à gauche au-dessus de la barre de recherche. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Photos et Médias. Là, vous pourrez sélectionner des emoji parmi les choix donnés en plus des pouces jaunes par défaut.

iOS et Android

Ouvrez une discussion et sélectionnez le bouton Plus (quatre points) dans la barre doutils à gauche du champ de texte. Cela ouvrira deux lignes, la ligne du bas contenant des applications que vous pouvez ouvrir pour les partager facilement avec la personne dans votre chat. Par exemple, vous pouvez facilement partager de la musique sur Apple Music, des actualités du Wall Street Journal et vos épingles préférées de Pinterest, ainsi que bien plus encore.

iOS et Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton Plus (quatre points) dans la barre doutils à gauche du champ de texte, puis sélectionnez Paiements. Vous pouvez ensuite basculer entre payer ou demander denvoyer de largent ou demander de largent, respectivement. Entrez simplement le montant, ajoutez une note et cliquez sur suivant / demander à envoyer. Vous pouvez également balayer vers la gauche dans cette zone pour changer le thème (par exemple, en un thème de Noël).

Vous devrez cependant vous assurer que vous disposez dune configuration de carte de paiement. Ouvrez Messenger, puis appuyez sur le bouton Moi / profil dans la barre de menu et sélectionnez Paiements. Vous verrez alors des options pour ajouter une nouvelle carte de débit. Vous verrez également lhistorique de vos transactions, avec la possibilité dannuler les demandes envoyées.

iOS ou Android

Ouvrez une discussion et appuyez sur le bouton Plus (quatre points) dans la barre doutils à gauche du champ de texte. Là, vous devriez voir une option de jeux avec une icône de contrôleur. Cliquez dessus, puis vous pourrez faire votre choix dans la longue liste de jeux disponibles. La personne avec laquelle vous discutez recevra automatiquement une notification pour vous rejoindre, ou vous pouvez simplement continuer à jouer par vous-même.

iOS

Si vous avez déjà participé à une discussion de groupe active, vous avez été inondé de notifications pour chaque message reçu. Résolvez le problème en désactivant lensemble du chat de groupe (vous pouvez également le faire pour des amis individuels). Ouvrez simplement une discussion avec un ami ou un groupe, puis appuyez sur le nom en haut de la discussion, puis cliquez sur le bouton muet situé à gauche. Vous pouvez choisir des options de mise en sourdine telles que 15 minutes, une heure, huit heures, 24 heures ou jusquà ce que vous réactiviez les notifications.

Vous pouvez également régler les paramètres de son et de vibration. Ouvrez Messenger, puis appuyez sur le bouton Moi / profil dans la barre de menu et sélectionnez Notifications. Vous verrez une option Notifications dans Messenger. Appuyez dessus, et à partir de cette zone, vous pouvez activer / désactiver le son et les vibrations.

Android

Ouvrez une discussion avec un ami ou un groupe, puis appuyez sur le bouton «i» en haut de la discussion et sélectionnez Notifications. Vous pouvez choisir des options de mise en sourdine telles que 15 minutes, une heure, huit heures, 24 heures ou jusquà ce que vous réactiviez les notifications.

Vous pouvez également régler les paramètres de son et de vibration. Ouvrez Messenger, puis appuyez sur le bouton Moi / profil dans la barre de menu et sélectionnez Notifications et son. Vous verrez alors des options pour ajuster vos préférences de son et de vibration.

iOS

Pour empêcher les notifications de safficher sur votre écran de verrouillage, ouvrez Messenger, puis appuyez sur le bouton Moi / profil dans la barre de menu et sélectionnez Notifications. Vous verrez alors une option Afficher les aperçus qui vous permet dafficher ou de masquer les aperçus des messages dans les alertes et les bannières.

Android

Ouvrez Messenger, puis appuyez sur le bouton Moi / profil dans la barre de menu et sélectionnez Notifications et son. Vous verrez alors une option de prévisualisation des notifications qui vous permet dafficher ou de masquer les aperçus des messages.

iOS

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton Appareil photo dans la barre doutils à gauche du champ de texte et faites glisser votre doigt sur les photos de votre pellicule. Choisissez une photo, appuyez longuement dessus et appuyez sur Modifier. Vous verrez des options au bas de laperçu de la photo qui vous permettent dajouter du texte ou des griffonnages.

Android

Ouvrez une discussion avec un ami, puis appuyez sur le bouton Galerie dans la barre doutils à gauche du champ de texte et faites glisser votre doigt sur les photos de votre pellicule. Choisissez une photo et cliquez sur le bouton Modifier. Vous verrez des options dans laperçu de la photo qui vous permettent dajouter du texte ou des griffonnages en haut à droite.

iOS et Android

Ouvrez une discussion et sélectionnez loption plus (quatre points) à gauche du champ de texte. Là, vous verrez deux rangées doptions, avec le rappel marqué par une cloche dans la rangée du haut. Cliquez dessus et vous pouvez sélectionner un nom, une heure et un emplacement pour le rappel. Tous les participants à la discussion avec vous verront le rappel.

iOS

Si vous recherchez un message spécifique dans une discussion, vous pouvez le rechercher.

Commencez simplement par cliquer sur le nom de la personne ou du groupe avec lequel vous discutez en haut de lécran. Ensuite, sélectionnez "Rechercher dans la conversation" dans le menu qui souvre et un champ de texte souvrira. Donc, disons que si vous recherchez la connexion Netflix que vous savez que vous avez déjà reçue dans un ancien chat, essayez de taper «Netflix» dans le champ de recherche, puis cliquez sur Rechercher. Vous en verrez toute mention dans lhistorique de cette discussion spécifique.

Android

Cliquez sur licône «i» en haut à gauche dune discussion. Ensuite, sélectionnez "Rechercher dans la conversation" dans le menu et un champ de texte souvrira. Tapez ce que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche, cliquez sur Rechercher et vous verrez toute mention de celui-ci dans lhistorique de cette discussion spécifique.

iOS et Android

Accédez au menu daccueil de Messenger qui affiche toutes vos discussions et cliquez sur votre photo affichée en haut à gauche au-dessus de la barre de recherche. Cela ouvrira un menu - la première option étant dactiver ou de désactiver le mode sombre pour toutes vos discussions.

iOS

Accédez au menu daccueil de Messenger qui affiche toutes vos discussions et cliquez sur votre photo affichée en haut à gauche au-dessus de la barre de recherche. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Données et stockage. Là, vous pouvez choisir si vous souhaitez que les photos prises dans lapplication soient enregistrées sur votre appareil.

Accédez au menu daccueil de Messenger qui affiche toutes vos discussions et cliquez sur votre photo au-dessus de la barre de recherche. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Photos et Médias. Là, vous voudrez activer Enregistrer lors de la capture pour enregistrer automatiquement toutes les photos que vous prenez dans lapplication dans votre galerie.

Android

Celui-ci ne fonctionne actuellement que sur Android. Ouvrez une photo dans Messenger en cliquant sur le bouton Galerie pour ouvrir votre pellicule, puis cliquez sur le bouton Modifier. Une liste doptions souvrira dans le coin supérieur droit de lécran. Sélectionnez licône en forme de baguette magique en bas de lécran, et vous pouvez sélectionner lun des filtres de type Snapchat disponibles qui sont disponibles.

Android

Celui-ci est pour Android uniquement, encore une fois. Si vous souhaitez accéder rapidement à une conversation Messenger, vous pouvez créer un raccourci daccès rapide sur votre écran daccueil. Appuyez longuement sur nimporte quelle conversation sous longlet Accueil pour afficher un menu contextuel, où vous trouverez loption Créer un raccourci. Sélectionnez-le pour créer un raccourci sur lécran daccueil de votre téléphone. Cela rend cette conversation Messenger à portée de main.

iOS et Android

Si vous accédez à lécran principal de Messenger sur votre iPhone ou appareil Android, vous pouvez accéder au menu Découvrir en cliquant sur licône de la boussole en bas à droite de lécran. Là, vous pourrez choisir des chatbots qui interagiront avec vous. Consultez le guide étape par étape de Pocket-lint pour en savoir plus sur les bots Messenger, y compris ce quils sont et comment vous pouvez les trouver.

Bureau

Si vous travaillez presque toute la journée devant un ordinateur, vous pouvez utiliser Messenger sans vous rendre sur la page daccueil Facebook. Allez simplement sur Messenger.com . Malheureusement, cette application Web ne contient pas toutes les fonctionnalités de lapplication mobile.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Adrian Willings.