(Pocket-lint) - Epic Games a lancé une application mobile amusante pour les créateurs, appelée RealityScan. Disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette application gratuite, qui était auparavant disponible en version bêta fermée, vous permet de scanner des objets et des choses dans le monde avec votre téléphone, puis de les transformer en modèles 3D haute définition.

N'oubliez pas qu'Epic Games a racheté Capturing Reality, une société de logiciels de photogrammétrie. Comme le logiciel de bureau de la société, RealityScan combine des images 2D pour créer des ressources 3D que les créateurs peuvent utiliser dans la conception graphique, les jeux, les films, etc. Imaginez pouvoir aller n'importe où et capturer quelque chose avec votre téléphone que vous pouvez ensuite manipuler et télécharger dans un projet de votre propre usage.

La vidéo ci-dessous montre un exemple de la façon dont vous pouvez utiliser l'application RealityScan :





Pour utiliser l'application, vous avez besoin d'un compte Epic Games, et vous devez prendre au moins 20 photos d'un objet de tous les côtés. En déplaçant votre téléphone, vous verrez une carte en temps réel qui vous montre les zones bien photographiées avec des points verts. Tout ce qui est en jaune et en rouge a besoin de plus d'images. Vous pouvez basculer entre la carte et un rendu en couleur. L'application télécharge et aligne les images dans le nuage afin que vous puissiez tout prévisualiser dans la vue de la caméra.





Plus tard, vous pouvez recadrer l'image, afin de capturer un élément spécifique et non pas tout ce qui l'entoure. Les surfaces réfléchissantes ou humides risquent de ne pas fonctionner, et vous obtiendrez de meilleurs résultats avec des objets plus grands. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez l'exporter vers la plateforme 3D d'Epic, Sketchfab, pour l'utiliser dans des projets 3D, VR et AR.

RealityScan est disponible gratuitement pour les utilisateurs iOS et iPadOS sur l'App Store. Epic a déclaré qu' une version Android arriverait plus tard dans l'année.

Écrit par Maggie Tillman.