Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série de la BBC The Green Planet aura une application AR associée co-développée par Kew Gardens et EE.

La série - désormais prévue pour 2022 - est produite par la célèbre unité dhistoire naturelle de la BBC et, bien sûr, elle est racontée par Sir David Attenborough. Cest la planète Terre du point de vue des plantes.

The Beeb dit que The Green Planet sera "la première représentation immersive dun monde invisible et interconnecté, plein de nouveaux comportements remarquables, dhistoires émotionnelles et de héros surprenants dans le monde végétal".

Lexpérience AR utilisera la vidéo holographique pour explorer le monde du point de vue fascinant des plantes et permettra aux utilisateurs den découvrir davantage sur linterconnectivité de la vie sur Terre, selon le consortium derrière lapplication.

EE est sur le point dutiliser lapplication pour présenter quelque chose appelé Mobile Edge Computing et comment il peut fonctionner sur son réseau 5G. Cela signifie que de grands groupes de personnes pourront accéder à lexpérience via une vidéo holographique haute résolution en même temps dans des endroits spécifiques - et Kew Royal Botanic Gardens est impliqué dans ce domaine en tant que lieu nommé, ce sera en action. Vraisemblablement, dautres suivront.

Lapplication comprendra apparemment des images botaniques numériques scientifiquement précises. Les gens pourront utiliser leurs téléphones et appareils pour nourrir des plantes rares et exotiques, observer leurs comportements et regarder en quelques secondes se développer dans des décors urbains tout en voyant les animaux qui vivent parmi eux.

La liste complète des organisations impliquées est BBC Studios, Kew Royal Botanic Gardens, Talesmith, Dimension Studios et Factory 42. Le projet est également soutenu par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Écrit par Dan Grabham.