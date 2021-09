Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hulu a annoncé aujourdhui une hausse des prix de 1 $ sur les deux forfaits de vidéo à la demande (VOD) de la société : Hulu (financé par la publicité), auparavant 5,99 $ par mois et Hulu (sans publicité), qui coûtait auparavant 11,99 $ par mois. Le nouveau prix, 6,99 $ et 12,99 $ par mois, porte le plan sans publicité à seulement un dollar de moins que le forfait à trois voies fortement promu de Disney, qui offre Hulu (financé par la publicité) avec Disney + et ESPN + pour seulement 13,99 $ par mois au total.

squirrel_widget_187869

Le PDG de Disney, Bob Iger, a expliqué lors dune conférence téléphonique le mois dernier aux investisseurs que la société espère convertir autant dabonnés que possible vers The Disney Bundle plutôt que de les laisser sen tenir à un abonnement individuel, affirmant que "les taux de désabonnement sur le forfait sont même inférieur" par rapport à un abonnement unique.

Les plans de télévision en direct de Hulu restent les mêmes à 64,99 $ par mois avec des publicités ou à 70,99 $ par mois sans, peut-être un autre stratagème délibéré pour amener plus dutilisateurs à changer leur service actuel pour une offre groupée plus robuste et plus chère.

Les augmentations de prix entreront en vigueur un mois à compter daujourdhui, à compter du 8 octobre 2021.

En fin de compte, ces hausses de prix ne sont pas nouvelles de Disney. Au cours des derniers mois, Disney a augmenté le coût de son propre service Disney+ de 6,99 $ par mois à 7,99 $ par mois, et ESPN+ de 5,99 $ par mois à 6,99 $ par mois.