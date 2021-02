Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs dAndroid bénéficieront bientôt des mêmes fonctionnalités Matchday Experience sur lapplication BT Sport lancée pour les clients EE sur iOS en septembre dernier .

À partir de demain, non seulement lensemble de fonctionnalités sera disponible pour les téléspectateurs sur dautres réseaux mobiles, mais la version Android de l application BT Sport les gagnera également. Ils incluent Watch Together, des fonctionnalités de réalité augmentée via le mode Manager, Stadium Experience et Matchday Live, ainsi que des vues de caméra à 360 degrés.

Le service Watch Together permet aux fans de regarder une émission BT Sport, comme un match de Premier League ou de Ligue des champions en direct, avec jusquà trois amis. Lapplication offre une expérience en écran partagé, avec le match dans une boîte et la vidéo en direct damis dans les autres.

Tout client BT Sport peut créer ou inviter dautres personnes dans une salle Watch Together.

Le mode Manager ajoute des graphiques en temps réel à laction de pitch, y compris les statistiques des joueurs, les noms et une mini-carte. Stadium Experience offre aux fans une visite AR dans les coulisses. Et, Matchday Live présente des équipes, des formations et plus encore, également via AR.

Les deux dernières fonctionnalités seront lancées sur les appareils Android "en temps voulu".

Les fonctionnalités Matchday Experience seront disponibles sur lapplication BT Sport pour les clients à partir de demain, le 2 février, à commencer par le match Manchester United contre Southampton. Il sera disponible sur certains matchs en direct en milieu de semaine et les matchs du samedi midi de BT Sport.

Écrit par Rik Henderson.