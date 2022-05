La PS5 reçoit l'application native BBC Sounds

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC a lancé une application native BBC Sounds pour la PlayStation 5.

Les propriétaires britanniques de PS5 peuvent désormais télécharger l'application pour écouter le contenu radio de la BBC, en direct et à la demande.

BBC Sounds comprend également une vaste collection de podcasts que vous ne trouverez généralement pas sur d'autres services. Il existe également des mixes musicaux élaborés par les experts de la BBC et des artistes de renom.

Il y a de la musique de tous les genres à écouter, y compris des hymnes de Radio 1 et du classique. Les podcasts proposés comprennent ceux des célèbres interviewers Louis Theroux et Stacey Dooley.

"Un nombre record de personnes utilisent BBC Sounds, et le lancement sur PS5 permet à nos auditeurs de profiter encore plus facilement de la radio, de la musique et des podcasts de la BBC, en direct et à la demande", a déclaré Pushpa Reddy, directeur de la gestion des produits de la société.

"Que ce soit sur un téléviseur, un smartphone, une enceinte intelligente ou sur le web, nous voulons être là où et quand les gens veulent écouter."

La Beeb propose également désormais une application BBC Sounds dédiée pour Sonos. C'est le seul moyen pour les propriétaires d'enceintes Sonos d'écouter le contenu radio de la BBC, depuis qu'elle a retiré ses services de l'application TuneIn. Vous pouvez voir comment la faire fonctionner ici.

Écrit par Rik Henderson.