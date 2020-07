BritBox sétend dans 25 pays supplémentaires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BritBox a dabord été lancée aux États-Unis et au Canada, avant de venir dans son pays natal au Royaume-Uni quelques années plus tard, et à un certain niveau qui ressemblait un peu à la fin de la route pour son expansion.

Le contraire semble être vrai, cependant, car la BBC et ITV ont annoncé conjointement que le succès du service de streaming le verra bientôt sétendre à une série de nouveaux pays, jusquà un total de 25 nouveaux emplacements.

Fait intéressant, cependant, le service reste assez discret sur les pays en particulier qui seront ajoutés au pli, en disant simplement que lexpansion comprendrait des zones en "Europe, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud et Afrique".

Cela couvre beaucoup de terrain, mais nous devrons attendre pour voir exactement où il atterrit. Quoi quil en soit, cela ressemble à un vote de confiance assez décent de la part des supérieurs de la BBC et dITV, parallèlement à la mise en service originale avec laquelle BritBox avance (bien quavec des retards supposés en raison de la difficulté de tournage à lheure actuelle).

Le seuil dun million dabonnés ayant été franchi aux États-Unis et au Canada ensemble, cependant, le service aime clairement ses chances, et comme nous lavons dit depuis le début, il a lavantage évident dun USP sous la forme de son britannique. concentrer.

Écrit par Max Freeman-Mills.