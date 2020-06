Lassistant vocal Beeb de la BBC entre dans les essais bêta

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a un an, la BBC a annoncé quelle travaillait sur son propre assistant vocal, "Beeb", pour offrir une interaction vocale intelligente et intuitive à travers ses nombreux services. Maintenant, il est prêt pour les membres du public dessayer la version bêta.

Les membres du programme Windows Insider seront les premiers à tester la version bêta, grâce à une collaboration avec Microsoft et ses services Azure AI.

Cela signifie que seuls les utilisateurs de PC peuvent utiliser Beeb pour linstant, bien que toute personne disposant dun ordinateur compatible et dun logiciel Microsoft puisse sinscrire.

Une fois Windows Insider, il vous suffit de télécharger l application bêta à partir dici et de vous connecter en utilisant un compte BBC valide.

Beeb est conçu pour permettre des recherches spécifiques et un contrôle vocal sur différents services de la BBC, notamment iPlayer, Sounds, News et Sports.

Il peut être utilisé pour rechercher et écouter la radio en direct et à la demande, des mixages musicaux et des podcasts, ou simplement demander des nouvelles et des mises à jour météorologiques. Il a également organisé du contenu de la société, comme des blagues créées par certaines des équipes de rédaction de comédies du diffuseur, ou des faits QI lus à haute voix par lhôte Sandi Toksvig.

À terme, nous espérons que Beeb sera disponible sur plusieurs appareils domestiques intelligents, tels que les haut-parleurs Amazon Echo et Google Home.

"Il est conçu pour fonctionner sur nimporte quel appareil à assistance vocale (haut-parleur intelligent, mobile, TV ou autre). En fin de compte, nous aimerions le rendre aussi largement disponible que possible. Cependant, nous aurions besoin des fabricants dappareils pour permettre aux gens davoir ", a expliqué le chef du développement des services de la BBC, Jeremy Walker, dans un blog en août 2019.

Pour linstant, vous pouvez être lun des premiers à lessayer et à aider à façonner son développement.