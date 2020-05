BBC Sounds va diffuser des podcasts britanniques tiers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La BBC va étendre son application de streaming audio BBC Sounds pour inclure des podcasts tiers de créateurs britanniques.

Le service a connu une croissance importante ces derniers temps, notamment pendant le verrouillage, avec 3,6 millions dauditeurs accédant à ses stations de radio en direct et à ses podcasts locaux au cours de la première semaine seulement.

Maintenant, la société souhaite capitaliser sur la popularité croissante en ajoutant du contenu, pas nécessairement cuit à la BBC elle-même.

"Nous devrons accélérer la croissance de BBC Sounds pour répondre aux nouvelles habitudes découte du public, tant dans la musique que dans la parole", a-t-il déclaré dans son plan annuel 2020/21 .

"Au cours des deux prochaines années, nous ferons évoluer lexpérience utilisateur dans les sons pour la rendre plus facile à utiliser et plus pertinente pour chaque utilisateur, innover autour de nouveaux formats découte dans les sons, développer de nouveaux contenus passionnants et, dans une nouvelle étape importante, incorporer la découverte de le meilleur contenu tiers.

"La BBC nest pas le seul producteur de super matériel de podcast. Dans une première pour la BBC, nous ouvrirons Sounds pour héberger des podcasts non-BBC, en aidant le public familiarisé avec le podcasting et ceux qui débutent à découvrir le meilleur et contenu le plus pertinent disponible, et offrant une solide voie de commercialisation au Royaume-Uni qui peut mettre en valeur les talents britanniques. "

Cela survient après que Spotify a franchi une étape majeure dans son plan de domination du marché mondial des podcasts. Il a payé 100 millions de dollars pour semparer des droits dhébergement exclusifs de The Joe Rogan Experience, lun des podcasts les plus écoutés au monde.

Il ne sera bientôt disponible que via Spotify et non plus sur des plateformes telles que les podcasts Apple.