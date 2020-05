Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La BBC a publié des images étonnantes de décors de ses émissions de télévision, passées et présentes, à utiliser comme Zoom , Microsoft Teams et dautres arrière-plans dapplications dappels vidéo.

Vous pouvez avoir une réunion depuis la salle de contrôle du TARDIS, par exemple, ou le dancefloor Strictly Come Dancing. Et les gens qui se souviennent des jours de halcyon de la télévision pour enfants des années 80 adoreront sans aucun doute parler à leur patron lorsquils sont assis dans le studio Multi-Colored Swap Shop.

Nous aimons particulièrement le bar de lhôtel Fawlty Towers, la sale cuisine des Young Ones, le studio Top of the Pops de 1990 et le deck du Liberator de Blakes Seven.

Vous pouvez également vous asseoir dans une salle de classe Grange Hill ou Tweenies, ou parler de football à partir dun ensemble de match du jour.

Pour obtenir les images de lensemble, rendez-vous simplement sur la page Web "Ensembles vides" des archives de la BBC , où elles sont présentées dans des collections.

Vous pouvez également trouver toute une série d arrière-plans Zoom supplémentaires ici et d arrière-plans Microsoft Teams ici .

Ce dernier explique également comment utiliser les arrière-plans sur Teams, tandis que vous pouvez découvrir comment utiliser les arrière-plans virtuels sur Zoom ici .

Si vous êtes encore plus aventureux, vous pourriez même vous transformer en pomme de terre . Cela va sûrement bien baisser à la présentation des résultats financiers de fin dannée.