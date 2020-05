Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La BBC a ajouté une nouvelle section gratuite de son application Cbeebies Go Explore pour les appareils Android, iOS et Amazon Fire qui aide les enfants dâge préscolaire à se détendre et à se détendre.

Your Mindful Garden propose différentes activités axées sur trois principes de la pleine conscience: la concentration, la créativité et le calme. Il est raconté par Stephen Fry et récompense les enfants avec des prix in-app lorsquils ont terminé les tâches quotidiennes.

Au début, ils plantent un arbre de pleine conscience, larrosent et, une fois cultivé, il est prêt à être décoré avec des objets gagnés en terminant les exercices.

Les activités ciblées comprennent un jeu de cache-cache doux avec des insectes, ou ramasser des écailles colorées avec un poisson.

Les activités créatives demandent aux enfants de se souvenir de souvenirs heureux à ajouter aux pétales dune fleur ou de dessiner des motifs dans un jardin zen.

Enfin, les exercices de chaque jour se terminent par une activité calme, notamment des exercices détirement avec un singe ou des schémas de respiration avec une grenouille.

Pocket-lint a vu le nouveau segment dapplication en action et peut voir à quel point il pourrait être utile pour les parents de jeunes enfants, en particulier en cette période de verrouillage.

«Donner aux enfants les outils dont ils ont besoin pour les aider à se préparer pour lécole et au-delà est au cœur de Go Explore, et Your Mindful Garden est un moyen très amusant pour les enfants de découvrir la pleine conscience dès leur plus jeune âge», a déclaré Rachel, rédactrice en chef de la BBC Childrens. Bardill.

Le narrateur Fry a ajouté: "Ce fut un tel plaisir dêtre impliqué dans une idée simple mais magnifiquement conçue comme celle-ci. Jespère et je crois que de nombreux enfants trouveront le jeu amusant, engageant et utile dans leurs voyages à travers la vie."

Lapplication Go Explore est maintenant disponible sur lApp Store dApple , Google Play et lAppstore dAmazon . Si vous avez déjà lapplication, vérifiez si la dernière mise à jour a été téléchargée.