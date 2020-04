BBC iPlayer for Kids: ce que vous devez savoir sur la version sûre diPlayer pour enfants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il existe une nouvelle version pour enfants de BBC iPlayer qui se déploie sur les téléviseurs connectés. Il rassemble les meilleurs de CBBC et CBeebies et son lancement a clairement été programmé pour coïncider avec le fait que les enfants doivent être à la maison de lécole en raison de lépidémie de coronavirus, qui a mis la BBC presque sur le pied de guerre .

"Tenir les enfants informés, éduqués et divertis à la maison en ces temps sans précédent sera encore plus important que jamais", explique Alice Webb, directrice de la BBC Childrens and Education.

"Les enfants et les parents peuvent être assurés que la BBC sera pour eux en ces temps difficiles."

Le service est conçu pour être un endroit sûr où les enfants ne peuvent regarder que le contenu qui leur convient sur les chaînes CBBC et Cbeebies. Il a un design distinctif, lumineux et audacieux qui est beaucoup plus léger que lexistence sombre de liPlayer BBC habituel.

Lorsque vous choisissez qui regarde iPlayer sur votre téléviseur intelligent, il y a maintenant un bouton "enfants" en forme de monstre.

Les enfants peuvent trouver quelque chose à regarder plus facilement grâce à des catégories plus «adaptées aux enfants» que celles diPlayer. Ils peuvent donc parcourir Trending, Drama, Funny et Cartoons. Ils peuvent également accéder directement aux chaînes CBeebies et CBBC.

Dan Taylor-Watt, directeur des produits, BBC iPlayer et BBC Sounds, déclare que "avec le temps, cette expérience saméliorera encore, avec des recommandations de plus en plus adaptées à eux - en sassurant quils obtiennent la meilleure expérience possible pour les enfants"

Tous les trucs centrés sur lenfant sur BBC iPlayer. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas voir de contenu provenant de chaînes en dehors de CBBC et Cbeebies, car il comprendra "le meilleur des autres programmes et marques de la BBC".

La BBC dit quil y a un "trésor de visionnage - des émissions à succès comme Hey Duggee et Bing aux classiques de David Walliams tels que The Boy in the Dress, Gangsta Granny et Mr Stink - qui reviennent à iPlayer.

"Quil sagisse dêtre un détective numérique avec les Numberblocks, de partir à laventure mondiale avec Go Jetters, ou de découvrir les animaux les plus meurtriers de la planète avec Deadly 60 - cette nouvelle expérience donne aux enfants de tous âges un endroit où aller pour le faire", conclut Webb .