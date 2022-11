Qu'est-ce que Arlo Safe et que fait-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Arlo a lancé aux États-Unis une nouvelle application et un nouveau dispositif qui permettent aux personnes qui rentrent chez elles tard le soir d'avoir l'esprit tranquille.

Arlo Safe étend la technologie de sécurité de la société à l'extérieur de la maison, afin d'assurer la sécurité personnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Nous vous expliquons ici ce qu'il est et ce qu'il fait.

Qu'est-ce que Arlo Safe ?

Arlo Safe se compose d'une application pour iOS et Android que vous installez sur votre téléphone, ainsi que d'un dispositif - le bouton Arlo Safe - que vous pouvez placer sur un porte-clés ou dans une poche et utiliser pour alerter instantanément les services d'urgence de votre position.

L'application peut cependant être utilisée sans le bouton, avec sa propre fonctionnalité de réponse d'urgence à une touche, ainsi qu'une fonction de sécurité familiale permettant de voir l'emplacement actuel des membres de la famille (qui ont également l'application installée) et de leur envoyer de l'aide si nécessaire.

Elle offre également des fonctions de détection et d'intervention en cas d'accident, qui permettent non seulement d'alerter les services d'urgence en cas d'accident de véhicule, mais aussi d'enregistrer automatiquement du son et de la vidéo pour aider les intervenants à se faire une meilleure idée de ce qui s'est passé.

"Avec Arlo Safe, nous tirons parti de l'expertise primée d'Arlo dans le domaine de la sécurité de la maison intelligente et du design intuitif et facile à utiliser pour offrir l'application de sécurité la plus sûre et la plus complète qui soit en phase avec nos vies modernes et occupées", a déclaré Tim Johnston, vice-président directeur des produits d'Arlo.

Que fait l'application Arlo Safe ?

La fonction de réponse d'urgence à touche unique d'Arlo Safe permet aux utilisateurs de parler directement avec des agents en direct, qui resteront en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Il donnera également aux services des informations critiques en fonction de l'incident.

La fonctionnalité de sécurité familiale permet aux utilisateurs d'envoyer des demandes de vérification aux membres de la famille ayant opté pour cette fonction. Elle permet également aux utilisateurs de définir des lieux communs, tels que la maison, l'école ou le bureau, afin que des notifications soient envoyées si un membre de la famille part ou arrive.

Qu'est-ce que le bouton de sécurité Arlo ?

Le bouton Arlo Safe est un petit dispositif qui abrite littéralement un bouton sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour appeler à l'aide en silence.

Combien coûte l'application Arlo Safe ?

L'application Arlo Safe est gratuite à télécharger. Certaines fonctionnalités sont gratuites.

D'autres fonctionnalités nécessitent toutefois un abonnement mensuel, dont le prix commence à 4,99 $ par mois pour un individu. Un plan familial coûte 9,99 $ par mois, tandis qu'un plan Arlo Safe and Secure Pro coûte 19,99 $ par mois mais couvre Arlo Safe et les fonctions des produits de sécurité domestique de la société.

Le bouton Arlo Safe est disponible pour 29,99 $. Par ailleurs, le plan familial Arlo Safe comprend deux boutons et un abonnement d'un an au plan familial.

Vous pouvez en savoir plus sur le site Web américain d'Arlo.

