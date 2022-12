Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'application de streaming musical d'Apple, Apple Music, recevra une mise à jour over-the-air en décembre qui introduira une fonctionnalité de type karaoké. Appelée Apple Music Sing, elle vous permet de jouer une chanson et de voir les paroles en temps réel pendant que la chanson est jouée et même de régler les niveaux de voix pour que vous puissiez chanter. N'oubliez pas que Spotify a lancé une fonction karaoké en juin dernier. Mais il s'agit plutôt d'une expérience de jeu qui enregistre votre voix et évalue votre performance. Voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Music Sing.

Qu'est-ce qu'Apple Music Sing ?

Apple Music a étendu son expérience en matière de paroles de chansons avec une nouvelle fonctionnalité de type karaoké, appelée Apple Music Sing, qui permet aux abonnés de chanter facilement sur des dizaines de millions de chansons. Apple Music Sing se compose de deux éléments : des voix réglables et des paroles en temps réel. Apple a déclaré que vous pouvez "chanter avec les voix originales de l'artiste, prendre la tête ou mélanger sur des millions de chansons du catalogue d'Apple Music", tout en voyant "plusieurs vues des paroles" qui peuvent aider à "prendre la tête, faire des duos, chanter en soutien, et plus encore".

Comment utiliser Apple Music Sing

Apple Music Sing sera disponible dans le courant du mois pour les abonnés Apple Music du monde entier. Pour savoir si elle est disponible pour vous dès maintenant, ouvrez la dernière version de l'application Apple Music et choisissez une chanson à écouter. Pendant la lecture de la chanson, vous verrez un bouton de paroles dans la barre de navigation inférieure (il s'agit d'un symbole de citation dans une bulle de dialogue). Touchez-le pour voir les paroles en temps réel.

Vous pouvez chanter en même temps que la chanson grâce aux paroles animées qui dansent au rythme de la voix. Apple a indiqué que les lignes vocales chantées simultanément peuvent s'animer indépendamment de la voix principale pour faciliter le suivi, tandis que plusieurs chanteurs s'affichent sur des côtés opposés de l'écran pour faciliter le chant des duos ou des morceaux à plusieurs chanteurs. Si vous souhaitez régler le niveau des voix de la chanson, il vous suffit d'appuyer sur une parole et vous verrez apparaître le curseur de volume (illustré ci-dessus - il comporte un symbole de micro avec des étoiles). Déplacez le curseur vers le bas pour atténuer les voix.

Quels appareils prennent en charge Apple Music Sing ?

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Apple Music Sing dans l'application Apple Music sur l'iPhone (iPhone 11 et ultérieur), l'iPad (tel que le modèle de 9e génération de l'année dernière) et la dernière Apple TV 4K. Les appareils Android prennent en charge les paroles en temps réel, mais ne vous permettront pas de régler les niveaux vocaux.

Toutes les chansons fonctionnent-elles avec Apple Music Sing ?

Non, mais Apple a déclaré que la fonctionnalité sera disponible dans le monde entier pour des "dizaines de millions" de morceaux. Apple prévoit également de partager plus de 50 listes de lecture avec des chansons "optimisées" pour la fonctionnalité Apple Music Sing. Apple n'a pas donné de date de sortie, mais on peut supposer qu'elles arriveront en décembre avec Apple Music Sing.

Faut-il un abonnement pour utiliser Sing ?

Apple Music Sing est réservé aux abonnés d'Apple Music. Pour en savoir plus sur Apple Music et le coût de l'abonnement, consultez le guide séparé de Pocket-lint.

Quand Apple Music Sing sera-t-il disponible ?

Apple Music Sing sera disponible dans le monde entier en décembre 2022.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez l'article du blog d'Apple sur Apple Music Sing pour plus de détails.

