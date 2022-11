Le Royaume-Uni enquête sur l'emprise d'Apple et de Google sur les applications et les navigateurs web.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple et Google font tous deux l'objet d'une enquête du Royaume-Uni visant à déterminer s'ils exercent un contrôle excessif sur les applications et la navigation sur le web mobile.

Apple, en particulier, a fait l'objet d'une attention indésirable en raison de la manière dont elle exige que toutes les applications pour iPhone et iPad soient téléchargées via son App Store. Aujourd'hui, l'entreprise est à nouveau sur la sellette, cette fois en raison de la manière dont elle empêche les fournisseurs de jeux en nuage de mettre des applications à disposition. Apple et Google font également l'objet d'une enquête concernant le contrôle qu'ils exercent sur les navigateurs web mobiles auxquels les utilisateurs de téléphones ont accès.

L'enquête fait suite à une première consultation visant à recueillir des commentaires sur la situation, qui a révélé un "soutien important en faveur d'une enquête plus approfondie sur la manière dont Apple et Google dominent le marché des navigateurs mobiles et sur la façon dont Apple restreint les jeux en nuage par le biais de son App Store".

En annonçant l'enquête, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que "les développeurs web se sont plaints des restrictions d'Apple, combinées au sous-investissement suggéré dans la technologie de son navigateur". Les sociétés de cloud gaming se seraient également plaintes qu'Apple "freine l'innovation et ajoute des coûts inutiles" en empêchant la mise à disposition de leurs applications aux utilisateurs.

Les applications de jeux en nuage n'étant pas autorisées dans l'App Store, des services comme Xbox Cloud Gaming doivent fonctionner via un site web. Apple et Google affirment que toutes les restrictions mises en place ont pour but de protéger leurs utilisateurs.

Écrit par Oliver Haslam.