(Pocket-lint) - Le correcteur automatique sur l'iPhone est parfois cool. D'autres fois, il peut être une véritable plaie... disons que vous voudrez peut-être le désactiver. Si cela vous arrive, sachez que c'est facile et que vous pouvez le faire en moins de cinq secondes. Tout ce que vous avez à faire est de vous plonger dans l'application Paramètres. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce que la correction automatique sur iPhone ?

La correction automatique est techniquement appelée "Auto-Correction". Selon Apple, cette fonctionnalité logicielle utilise le dictionnaire de votre clavier pour vérifier l'orthographe des mots pendant que vous tapez. Elle vise à corriger automatiquement les mots mal orthographiés pour vous. Pour l'utiliser, il suffit de taper dans un champ de texte sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Comment désactiver la fonction de correction automatique sur votre iPhone ?

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version d'iOS sur votre iPhone. Les étapes ci-dessous fonctionnent également sur l'iPad et l'iPod Touch.

Ouvrez l'application Réglages. Touchez Général > Clavier. Désactiver la correction automatique. Par défaut, la correction automatique est activée.

La correction automatique est-elle différente du texte prédictif ?

Oui. La fonction de "correction automatique" d'Apple est distincte de sa fonction de "texte prédictif". Avec le texte prédictif, vous pouvez écrire et compléter des phrases entières en quelques touches.

Au fur et à mesure que vous tapez, vous verrez apparaître des choix de mots et de phrases que vous êtes le plus susceptible de taper ensuite. Apple a déclaré que son logiciel fournit des recommandations de texte basées sur vos conversations passées, votre style d'écriture et même les sites Web que vous visitez dans Safari. Pour activer ou désactiver le texte prédictif, allez dans Paramètres > Général > Clavier, et désactivez la fonction Prédictif.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez la page d'assistance d'Apple pour plus de détails.

