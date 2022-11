Comment masquer les applications de l'écran d'accueil et des résultats de recherche de votre iPhone ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Saviez-vous que vous pouvez masquer des applications sur votre iPhone afin qu'elles n'apparaissent pas sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez même les masquer des résultats de recherche sur votre iPhone, sans les désinstaller. Et pour retrouver une application que vous avez masquée, il vous suffit de glisser vers la dernière page de l'écran d'accueil de votre iPhone pour ouvrir la bibliothèque d'applications. Voici ce que vous devez savoir.

Aussi : Conseils et astuces pour l'iPhone 14 d'Apple : 16 fonctionnalités à essayer

Pourquoi cacher une application ?

Vous pouvez empiler un grand nombre d'applications sur l'écran d'accueil de votre iPhone et l'encombrer d'icônes. Mais Apple vous offre des moyens de gérer et de naviguer sur votre écran d'accueil. Vous pouvez déplacer les applications dans des dossiers, par exemple, et vous pouvez les masquer complètement de l'écran d'accueil, sans supprimer l'application ni effacer aucune de vos données enregistrées. Après avoir masqué une application, vous pouvez toujours l'ouvrir rapidement en accédant à l'écran de la bibliothèque d'applications. Mais si vous souhaitez la masquer des résultats de recherche, vous pouvez également le faire.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

Comment masquer des applications sur l'écran d'accueil de votre iPhone ?

Il existe plusieurs façons de masquer des applications sur votre iPhone sans les désinstaller. Vous pouvez masquer les apps individuellement ou masquer une page d'apps en une seule fois.

Masquer une seule application iPhone

Trouvez l'application que vous souhaitez masquer et maintenez votre doigt dessus. Lorsque le menu d'options s'affiche, appuyez sur Supprimer l'application. Trouvez et sélectionnez l'option "Supprimer l'application". Sélectionnez l'option Supprimer de l'écran d'accueil. L'icône disparaîtra de votre écran d'accueil. Vous la verrez toujours dans la bibliothèque d'applications. Pour la démasquer : Trouvez-la dans la bibliothèque d'applications, maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Ajouter à l'écran d'accueil.

Masquer une page d'applications

Appuyez et maintenez votre doigt spécifiquement sur les points en bas de votre écran d'accueil. Celles qui indiquent la page que vous êtes en train de consulter. Maintenez cette pression jusqu'à ce que votre iPhone affiche toutes les pages en même temps. Si toutes les apps s'agitent sans que vous ne fassiez de zoom arrière, levez le doigt et appuyez à nouveau sur les points). Trouvez la page d'applications que vous souhaitez masquer. Appuyez sur la coche située sous l'application pour qu'elle disparaisse. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit. Vous ne devriez plus voir les pages que vous avez décochées. Mais les applications seront toujours dans la bibliothèque d'applications.

Comment trouver des applications dans la bibliothèque d'applications

Toutes les applications cachées sont accessibles dans la bibliothèque d'applications - une liste courante de toutes les applications de votre iPhone. Pour accéder à la bibliothèque d'applications, allez à la toute dernière page de votre écran d'accueil. Lorsque vous souhaitez utiliser une application cachée, vous pouvez facilement l'ouvrir à partir de là.

Le fait de masquer une application supprime-t-il ses données ?

Non. Le fait de masquer une application iPhone ne supprime pas ses données.

L'application TomTom Go Navigation est une application de navigation mobile haut de gamme pour tous les conducteurs Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Cette application brillante est le moyen idéal pour naviguer pendant que vous conduisez.

Peut-on dé-cacher une application ?

Oui, vous pouvez la faire disparaître à tout moment. Pour dé-cacher une application cachée, allez dans la bibliothèque d'applications et trouvez l'application. Touchez et maintenez l'icône, puis faites-la glisser vers la gauche.

Comment masquer des applications dans les résultats de recherche de l'iPhone

Outre la bibliothèque d'applications, vous pouvez également trouver des applications cachées en faisant glisser votre doigt vers le bas sur l'écran d'accueil et en les recherchant. Toutefois, vous pouvez empêcher les applications de s'afficher dans les résultats de recherche. Ceci est utile pour des raisons de confidentialité. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir l'application Paramètres et de faire défiler vers le bas pour toucher Siri et Recherche. Dans le menu qui s'ouvre, faites défiler vers le bas et sélectionnez l'application que vous souhaitez masquer de la recherche. Appuyez sur le commutateur Afficher l'application dans la recherche pour qu'il devienne gris et soit désactivé.

Désormais, cette application n'apparaîtra plus dans les résultats de recherche.

Écrit par Maggie Tillman.