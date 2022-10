Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a publié une série de mises à jour logicielles qui comprenaient une hausse des prix d'Apple Music et d'Apple TV+ (et par la suite, d'Apple One).

Comme l'a d'abord repéré 9to5Mac, Apple a augmenté les prix d'Apple Music à 11 $ par mois pour les plans individuels (contre 10 $) aux États-Unis. Vous pouvez également l'obtenir pour 109 dollars par an. L'abonnement familial d'Apple Music coûte désormais 17 dollars par mois, contre 15 dollars auparavant. Quant à Apple TV+, son prix est passé de 5 à 7 dollars par mois, tandis que le prix annuel passe de 50 à 69 dollars. Naturellement, le prix des offres groupées One d'Apple augmente également. Vous payez 17 dollars par mois pour un forfait individuel, contre 15 dollars auparavant. Les utilisateurs familiaux paient désormais 23 $ par mois au lieu de 20 $.

Les clients Premier paient 33 $ par mois, au lieu de 30 $. Vous pouvez consulter la répartition complète des nouveaux tarifs sur le site web d'Apple.

Dans un communiqué, Apple a déclaré que les changements de prix d'Apple Music sont "dus à une augmentation des coûts de licence et, par conséquent, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus". L'entreprise a également expliqué qu'Apple TV+ a fait ses débuts il y a trois ans à "un prix très bas" parce qu'elle a commencé avec "seulement quelques émissions et films". Apple a depuis développé le service et a remporté le prix de la meilleure image aux Oscars cette année pour le film CODA.

