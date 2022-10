Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé Fitness+ en 2020, mais à son arrivée, il fallait une Apple Watch pour pouvoir l'utiliser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque ceux qui possèdent un iPhone peuvent désormais utiliser l'application de fitness par abonnement, même s'ils n'ont pas d'Apple Watch.

Ceux qui ont une Apple Watch pourront toujours voir les mesures en temps réel sur leur iPhone, iPad ou Apple TV pour une vue plus détaillée, mais si vous n'avez qu'un iPhone, vous pourrez utiliser Fitness+ et il contribuera à votre anneau Move, que vous verrez dans l'application Fitness sur votre iPhone.

En plus de l'extension du service d'abonnement Fitness+ aux utilisateurs d'iPhone, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la plate-forme, notamment une série d'articles sur les artistes de Taylor Swift, qui reprend les chansons de son album Midnights.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Trois nouvelles collections sont également lancées, dont Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes, et 14-Day HIIT and Strength Challenge. Les séances d'entraînement Time to Walk ont de nouveaux invités, dont Hannah Waddingham, Meghan Trainor et Eileen M. Collins.

Un programme d'entraînement appelé Yoga for Every Runner est également lancé, avec l'athlète d'ultramarathon Scott Jurek et la formatrice de yoga Fitness+ Jessica Skye, donc il y a beaucoup de choses à faire.

Apple Fitness+ coûte 9,99 £ par mois ou 79,99 £ par an si vous êtes au Royaume-Uni, et 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an aux États-Unis. Vous obtiendrez cependant trois mois de service gratuit à l'achat d'un nouvel iPhone, iPad ou Apple TV. Le service est également inclus dans l'offre Apple One Premier et il est disponible dans 21 pays.

Vous devrez utiliser iOS 16.1 sur un iPhone 8 ou une version ultérieure pour bénéficier des dernières fonctionnalités. Ouvrez l'application Fitness sur votre iPhone et appuyez sur l'onglet Fitness+ en bas au centre pour accéder au contenu Fitness+.

Meta Connect et Pixel Watch passés en revue - Pocket-lint Podcast ep. 172 Par Rik Henderson · 14 Octobre 2022 · Cette semaine, nous discutons des annonces faites lors de Meta Connect 2022, et nous passons en revue la Pixel Watch.

Écrit par Britta O'Boyle.